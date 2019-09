V Európe vyčíňa orkán Mortimer: Popadané stromy, tisíce ľudí bez elektriny, udrie aj na Slovensko

BRATISLAVA/PRAHA - Počasie v strednej Európe začala ovplyvňovať tlaková níž Mortimer, ktorá so sebou priniesla prudký vietor. Problémy aktuálne spôsobuje v Nemecku, Česku či Poľsku, kde sú desaťtisíce domácností bez dodávok elektrickej energie a presúva sa smerom na východ. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na dnes výstrahu II. stupňa pred vetrom pre 12 okresov na severe a západe Slovenska, I. stupeň však platí pre celý zvyšok územia. Na hrebeňoch Tatier sa očakáva víchrica. Nárazy vetra môžu aj v nížinách dosiahnuť až do 100 km/h.

12:46 Takýchto výjavov bude v Bratislave asi len pribúdať.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

12:43 Vietor šarapatí aj na cestách.

Zdroj: FB/Trnavsky Kraj Dopravny Servis - Nagyszombati Kerület Útinform/Peti Meli H.

12:37 Pre popadané stromy sú niektoré úseky MHD neprejazdné alebo je cez ne obmedzený prejazd. Jedna z najvážnejších situácií sa stala na linke 29, kde konár stromu prerazil čelné sklo autobusu. Zaobišlo sa to bez zranení.

12:30 Silný vietor v hlavnom meste zatiaľ spôsobil pád desiatich stromov. Povedala to pracovníčka Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

12:22 Na Podunajskej ulici vo Vrakuni zase zhodil vietor strechu aj strom.

Zdroj: FB/Vrakuňa Bratislava/Alexandra R.

12:20 Búrlivý vietor však už úraduje aj v iných častiach Slovenska. Hasiči budú mať plné ruky práce.

12:02 Komplikovanejšie to vyzerá na linke 98, ktorá kvôli spadnutému stromu neobsluhuje Ovsište. MHD zo zastávky Ekonomická univerzita pokračuje rovno po Dolnozemskej ceste.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

11:38 Prvé problémy v súvislosti s počasím zaznamenal Dopravný podnik Bratislava. Tento je skôr však z kategórie kurióznych.

Zdroj: FB/DPB

"Počasie u nás bude v najbližších hodinách a aj zajtra ovplyvňovať tlaková níž, ktorej stred sa postupne presunie z Britských ostrovov cez Severné more a Dánsko nad Pobaltie. V týchto chvíľach cez naše územie postupuje s ňou spojený teplý front, za ktorý k nám bude večer a v noci prechodne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Toto teplejšie prúdenie ukončí prechod studeného frontu, ktorý cez Slovensko prejde od západu až severozápadu zajtra ráno a dopoludnia," napísali v nedeľu meteorológovia zo SHMÚ vo svojom profile na sociálnej sieti.

Zdroj: SHMÚ

Podľa portálu imeteo.sk by sa už dopoludnia malo rozfúkať v Žilinskom kraji a na krajnom západe, okolo poludnia dorazí vietor aj do nížin západného a východného Slovenska. "Vietor bude dosahovať v nárazoch 50 - 80 km/h, v nížinách na západe a východe Slovenska to bude v nárazoch až do 100 kilometrov za hodinu," uvádza portál. Najsilnejší vietor bude na horách, kde dosiahne rýchlosť so silou víchrice až silnej víchrice. V nížinách dosiahnu nárazy do 100 km/h. V dolinách a kotlinách to bude do 80 km/h.

Česko

Silný vietor spôsobuje problémy najmä v Čechách. Kvôli popadaným stromom nejazdia v niektorých úsekoch vlaky, hasiči majú desiatky výjazdov. Bez prúdu bolo okolo 10. h takmer 30-tisíc domácností. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu, na horách až 110 km/h. Slabnúť bude k večeru.

Zdroj: HZS Středočeského kraje

Kvôli popadaným stromom nejazdia vlaky napríklad v úseku medzi Jihlavou a Kostelcom u Jihlavy, Domažlicami a Českou Kubicou alebo Medlešicami a stanicou Pardubice-Rosice nad Labem. Opatrní ale musia byť tiež vodiči, hasiči už odstraňovali spadnuté stromy a konáre z ciest.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Škodu vietor spôsobil aj v pelhřimovskej nemocnici. Poškodil 120 štvorcových metrov strechy nad garážami uprostred areálu. Nikto sa nezranil, spadnuté plechy ale poškodili zaparkované auto a sanitku.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Výstraha pred silným vetrom platí v celej Českej republike až do dnešnej . V utorok už by mal viať väčšinou len mierny vietor, prudšie nárazy sa môžu vyskytnúť na východe do 20. hodiny a na hrebeňoch hôr na severe a severovýchode.

Meteorológovia na hore Sněžka na severe krajiny zaznamenali vietor s rýchlosťou 157 kilometrov za hodinu, čo je sila orkánu. "Vietor by mal v nárazoch dosahovať rýchlosť 55 až 90 kilometrov za hodinu, v severnej polovici územia až 110 kilometrov za hodinu," povedal Jan Šrámek z Českého hydrometeorologického ústavu.

Nemecko

Vietor sprevádzajúci tlakovú níž s označením Mortimer sa v noci prehnal takisto cez časti Nemecka. Spadnutý strom ochromil diaľkové vlakové spoje medzi Brémami a Hannoverom. Diaľková železničná doprava bola prerušená aj na ďalších tratiach, napríklad medzi Berlínom a Hamburgom. O väčších škodách či zraneniach zatiaľ informácie nie sú, hasiči ale napríklad museli z pastvín v záchrannom člne evakuovať ovce.

Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) na twitteri informovala, že zhruba od 8. hodiny SELČ bola diaľková doprava pozastavená tiež na tratiach Hamburg-Berlín, Hamburg-Hannover, Hannover-Göttingen, Hannover-Wolfsburg a Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim-Göttingen. Hovorca Deutsche Bahn dnes ráno povedal, že nie je jasné, ako dlho bude narušenie dopravy trvať.

Správa národného parku v stredonemeckom pohorí Harz dnes varovala pred vstupom do lesov. Hovorca parku Friedhart Knolle povedal, že vietor tam môže kedykoľvek vyvrátiť stromy. Meteorológovia dnes na Brockene, najvyššom vrchole pohoria, namerali vietor s rýchlosťou takmer 145 kilometrov za hodinu.

Len zo západonemeckej spolkovej krajiny Sársko bolo do dnešných 2.20 h. SELČ hlásených okolo 50 vyvrátených stromov alebo stavebných plotov. Silný vietor má podľa predpovedí meteorológov sužovať Nemecko ešte do dnešného popoludnia. Na severe a severovýchode hrozí nárazový vietor so silou orkánu.