Po páde stíhacieho lietadla ostali ostré munície: Pilot je mimo ohrozenia života

NITRA – Pilot stíhacieho lietadla MiG-29, ktoré spadlo v sobotu 28. septembra neďaleko Nitry, je mimo ohrozenia života. Počas návštevy pilota v nitrianskej nemocnici to skonštatoval minister obrany SR Peter Gajdoš. Lietadlo spadlo do poľa pri obci Nové Sady, pilot sa stihol katapultovať. Dopadol v priestore obce Podhorany, odkiaľ si aj s pomocou miestneho občana privolal sanitku.

Podľa informácie Gajdoša dve stíhacie lietadlá MiG-29 vzlietli o 18.10 hodine, aby absolvovali pravidelný vzlet v ostrej pohotovosti. „Zhodou okolností išlo o cvičný vzlet, ktorý bol realizovaný na základe výzvy Uedem-u. O 19.12 hodine jeden MiG-29 pristál na letisku Sliač, druhý z dôvodu dramatického zhoršenia počasia bol navigovaný na záložné letisko v Bratislave,“ uviedol minister obrany.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR

Stíhacie lietadlo havarovalo približne o 21.30 hodine v časti obce Nové Sady – Ceroviny. Po páde začalo horieť, na mieste zasahovalo 12 hasičov z Nitry. Po pár minútach sa im podarilo požiar lokalizovať. Minister ocenil profesionalitu pilota v kritickej situácii. „Predtým, ako sa stihol katapultovať, nasmeroval pád lietadla do neobývanej oblasti, kde nevznikli škody na životoch ani majetku civilnému obyvateľstvu,“ skonštatoval Gajdoš.

Potvrdil to aj zástupca náčelníka Generálneho štábu Miroslav Lorinc. „Pilot postupoval pri leteckej nehode veľmi chladnokrvne. Vyčerpal všetky možnosti, dal všetky signalizácie, ktoré mal dať, nasmeroval pred katapultom lietadlo do miesta, kde nevznikli škody.“ Pilot patrí podľa jeho slov k najskúsenejším pilotom vo vzdušných silách, je zaradený do systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO.

„Je to pilot prvej triedy, ktorý ma nalietaných takmer 1200 letových hodín na všetkých typoch lietadiel, na ktorých lietal a takmer 630 letových hodín na tomto konkrétnom type lietadla MiG-29,“ potvrdil Lorinc. Polícia na sociálnej sieti informovala, že dôvodom havárie stíhačky mohol byť nedostatok paliva, upozornila však na to, že sa tak mohlo stať i v dôsledku poruchy. Gajdoš tieto informácie nepotvrdil.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR

„Je zbytočné o možných príčinách nehody teraz diskutovať. Do priestoru pádu stíhačky bola vyslaná nezávislá komisia, ktorá prešetrí všetky okolnosti. Všetka komunikácia sa zaznamenala a bude sa vyšetrovať, teraz nevieme čo bolo príčinou. Možno nejaké hlásenia boli, no všetky záležitosti musí prešetriť komisia, kto čo hlásil, to všetko sa zaznamenáva. Keď budú príčiny známe, zverejníme ich, nemáme dôvod to zamlčovať,“ skonštatoval minister obrany.

Na mieste nehody sa nachádza ostrá munícia

Po prehliadke miesta nehody v miestnej časti Ceroviny to skonštatoval minister obrany SR Peter Gajdoš. Podľa jeho slov civilnému obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ktoré by si vyžadovalo prípadnú evakuáciu. Minister potvrdil, že havarované lietadlo vzlietlo s ostrou muníciou, ktorá je pri každom lete, či už cvičnom alebo ostrom, podvesená na stíhačke. Na zabezpečení bezpečnosti miesta havárie sa podieľali policajti, hasiči i vojenská polícia.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

„Na ceste je náš pozemný personál zo vzdušných síl vrátane špecialistov na leteckú muníciu. Všetko musí byť zabezpečené tak, aby personál v blízkosti havarovaného lietadla i civilní obyvatelia neboli vystavení nebezpečenstvu,“ povedal Gajdoš. Podľa slov ministra pri cvičnom, rovnako ako pri ostrom vzlete, vzlietnu stíhačky s ostrou muníciou, ktorá je nabitá.

„Riešia záležitosti cvičného letu, to znamená, že je nahraná určitá situácia a na základe toho musia oni reagovať. V prípade návratu dvoch stíhačiek na letisko Sliač nastala táto situácia (havária) a áno, s ostrou muníciou. My sa nehráme na vojakov, riešime záležitosti skutočne reálne s ostrou muníciou,“ potvrdil Gajdoš.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR

Veliteľ vzdušných síl podľa slov ministra okamžite realizoval pohotovostný systém, ktorý identifikoval, kde letecká nehoda vznikla. „Požiarnici i ministerka vnútra boli informovaní o tom, že na mieste nehody je ostrá munícia a podľa toho všetci reagujú, čiže sú tam experti na leteckú muníciu,“ skonštatoval minister.

Cvičné lety sú pozastavené, ochrana krajiny je zabezpečená

Cvičné lety všetkých stíhacích lietadiel MiG-29 sú v súčasnosti pozastavené, avšak pohotovostný systém NATINAMDS je plne zabezpečený. V súvislosti s pádom stíhacieho lietadla neďaleko Nitry to v nedeľu uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.​

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko ocenil profesionalitu a špičkový výcvik pilota. "Ako náčelník Generálneho štábu som nesmierne rád, že naši piloti sú špičkovo vycvičení a práve vďaka tomu môžem konštatovať to jediné, čo je pre túto chvíľu naozaj dôležité. Nikto nezomrel a ani nebol vážnejšie zranený, rodina neprišla o otca a manžela - a ozbrojené sily o skvelého vojaka - skúseného pilota. Vznikli iba značné materiálne škody stratou stíhacieho lietadla a v podstate vzhľadom na situáciu zanedbateľné škody v okolí miesta nehody," vyhlásil Zmeko. Dodal, že v súvislosti s nehodou boli aktivované všetky kompetentné pohotovostné zložky a ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky je zabezpečená v plnom rozsahu.