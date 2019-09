Aj Slováci bojujú za klímu: Viac ako päťtisíc ľudí dnes vyšlo do ulíc

"Na to, aby sme ju dokázali zvrátiť, potrebujeme každého z nás. Musíme si uvedomiť, že čas sa kráti, musíme spojiť sily," odkázali členovia hnutia Fridays For Future Slovensko na štvrtom klimaštrajku, ktorý dnes usporiadali v Bratislave. Pridali sa tak k tisíckam miest na celom svete, ktoré žiadajú klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku.

"Klimatická zmena je taká hrozba, ktorá sa dotýka všetkých nás, preto dnes na námestí nestojíme sami. Cítime, že naše aktivity majú zmysel, ľudia sa viac zaujímajú, začínajú chápať problém, ktorému čelíme. Pominul sa čas na diskusie, či a ako problém riešiť, prišiel čas konať. Naším cieľom je bojovať za život našej planéty," vyhlásil Jakub Andacký z hnutia.

Klimatický štrajk sa súčasne uskutočňuje aj v Žiline, v Banskej Bystrici a Košiciach. Hodinu pred zhromaždením v Bratislave svoj vlastný pochod zo Šafárikovho námestia na Námestie slobody usporiadala aj Univerzita Komenského. Študenti na čele s rektorom Marekom Števčekom sa potom presunuli k hlavnému podujatiu. Na bratislavskom Námestí slobody sa podľa organizátorov za zdravšiu klímu prišlo postaviť zhruba 5 000 ľudí. Následne sa presunuli cez Palisády pred parlament. Cestou odkazovali: Zmeňme systém, nie klímu, Zem je len jedna, aj Planétu si nedáme.

"Nie je nám ľahostajné, kde a ako budeme žiť, v akom životnom prostredí a preto stojíme za bojom ku klimatickým zmenám. Nastal čas sa zodpovednejšie správať k našej planéte," prízvukoval pódiu rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka je naša budúcnosť spojená len s touto planétou, na ktorej žijeme. "Chráňme si túto zem, zatiaľ nám nikto iné miesto na život nevymyslel a myslím, že to tak skoro vedci ani neurobia," konštatoval Šajgalík.

O závažnosti klimatickej klímy sa zmienili aj predstavitelia Amnesty International Slovakia, iniciatívy Znepokojené matky či kultúrnej obce. Zhromaždení zároveň minútkou ticha odoslali odkaz, že si treba uvedomiť potrebu záchrany zeme. Environmentálni aktivisti prichádzajú s 12 požiadavkami. Vládu SR, prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a slovenských poslancov Európskeho parlamentu žiadajú, aby na európskej a inej medzinárodnej úrovni presadzovali odvážne a efektívne riešenia klimatickej krízy vo všetkých dostupných oblastiach, ktoré sú nutné pre zvrátenie súčasnej klimatickej situácie.

Predstaviteľov slovenskej vlády tiež žiadajú, aby sa legislatívne zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040. "Jej cieľom je zamedzenie nárastu globálnej teploty o viac ako 1,5 °C oproti predindustriálnemu obdobiu. Ide o opatrenie, ktoré môže zastaviť neustály rast emisií skleníkových plynov a kontinuálnu ťažbu a spaľovanie fosilných palív," vysvetľujú aktivisti.

Okrem iného žiadajú aj vyhlásenie stavu klimatickej núdze, podporu nízkouhlíkových a najmä bezuhlíkových riešení v doprave s dôrazom na podporu využívania hromadnej dopravy a cyklodopravy či transformáciu výroby energie na decentralizovanú bezuhlíkovú energetiku. Globálny klimatický štrajk sa koná pred zasadaním summitu OSN ku klimatickej zmene, ktorý bude 23. septembra v New Yorku.

Na summite sa zúčastní aj slovenská delegácia. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpi s prejavom o záväzku uhlíkovej neutrality a opatreniach, ktoré sa Slovenská republika rozhodla v tomto kontexte prijať a vízii, ktorú v tomto kontexte má. Študentský klimatický štrajk podporuje. Na Slovensku ho tiež podporili vedecké a odborné inštitúcie Slovenská akadémia vied, bratislavské vysoké školy Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Vysoká škola výtvarných umení, aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vysoká škola manažmentu – City University of Seattle či Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pridalo sa k nim aj viac ako 70 mimovládnych organizácií, napríklad Greenpeace Slovensko, My sme les, WWF Slovensko, Via Iuris, Človek v ohrození, Liga za ľudské práva, Za slušné Slovensko a viaceré nadácie. Fridays For Future Slovensko je študentské hnutie inšpirované 16-ročnou švédskou študentkou Gretou Thunberg.

Študenti po celom svete už niekoľko mesiacov každý piatok vynechávajú vyučovanie, pretože klimatická kríza priamo ohrozuje práve ich budúcnosť. Celosvetové hnutie mladých ľudí tak aktívne vyvíja tlak na svetových lídrov, aby začali klimatickú krízu riešiť s najvyššou prioritou. Fridays For Future Slovensko je oficiálnou súčasťou celosvetového hnutia a aktívne komunikuje so sieťou organizátorov po celom svete a koordinuje spoločný postup, či prípadné aktivity.