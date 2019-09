Rozmýšľate nad novým autom? Tu je šesť spôsobov, ako pri kúpe ušetríte

BRATISLAVA – Dnešná doba je náročná. Potrebujeme si zaistiť bývanie, vybavenie domácnosti a zväčša aj auto. Lenže kde na to všetko zobrať peniaze? Auto si nekupujeme každý deň a nestojí pár eur. Preto je dôležitá príprava. Nech už zvažujete rôzne možnosti financovania, alebo máte nazbieranú peknú sumu, naše rady, ako ušetriť, určite oceníte.

1. Počkajte si na ten správny čas

Načasovanie hrá svoju rolu. Pokiaľ sa s kúpou auta neponáhľate, vyberte sa do predajne mimo sezóny, napríklad počas leta alebo tesne po začiatku nového roka. Možno budete prekvapení, akú zľavu vám predajca ponúkne. To isté platí, ak si návštevu necháte na koniec štvrťroka, keď sa výrobcovia snažia dodržať vopred určené predajné kvóty. Autosalón je tiež dobrý nápad, môžete sa tešiť na uvádzacie zľavy na nové modely. Nebojte sa ani zjednávať. Automobilky reagujú aj na dianie okolo nás, špeciálne bonusy viete získať napríklad počas majstrovstiev sveta v hokeji či iných akcií – môžu byť v podobe bohatšej výbavy v hodnote aj 3 000 €.

2. Nevyhádžte sa z úspor

Keď si auto môžete dovoliť z vlastných zdrojov, je to ideálna situácia. Realita je však často iná. Ako sa k vozidlu dostať čo najjednoduchšie? Využiť môžete financovanie prostredníctvom lízingu, ktorý získate rýchlo a jednoducho. Lízing od spoločnosti Tatra-Leasing napríklad vybavíte online, v regionálnej pobočke alebo cez telefón. Splátky si nastavíte podľa svojich možností, nezáväzne ich vypočítate cez kalkulačku na www.tatraleasing.sk. Výhodou je, že na začiatok (na akontáciu) nepotrebujete viac ako 10 % z celkovej ceny vozidla. K financovaniu vám Tatra Leasing navyše ponúkne aj výhodné poistenie vozidla. Pri kúpe staršieho vozidla za vás takisto preverí jeho históriu, vďaka čomu môžete ušetriť, či dokonca predísť nesprávnej kúpe.

Zdroj: Getty Images

3. Zaostrite na predvádzacie vozidlá

Pojem „predvádzačka“ je v motoristických kruhoch všeobecne známy. Ide o vozidlá, ktoré vidíte napríklad v autosalónoch. Majú najazdených len pár tisíc kilometrov v rámci skúšobných jázd, ale cenu dokážete znížiť aj o 10 až 20 % oproti tej pôvodnej. Potrebujete auto čo najskôr? Potom ste trafili do čierneho, pri predvádzačke nemusíte čakať, kým vám ho automobilka vyrobí. Vozidlo si domov odveziete ešte v ten deň.

4. Majte prehľad

Sledujte, kedy vychádza nový model či facelift. Práve pred jeho vydaním je rapídne vyššia šanca, že cena toho predchádzajúceho pôjde dole. V prípade, že s vozidlom plánujete podnikať, získať tiež môžete väčšie za cenu menšieho. Chcete ušetriť ešte viac? Zoberte si ho cez overený leasing a tešte sa z možnosti daňovej úľavy.

Zdroj: Getty Images

5. Zvážte auto z druhej ruky

Fakt je, že autá relatívne rýchlo strácajú hodnotu. Napríklad taká Škoda Octavia Combi, ktorá v slovenských autobazároch vedie. Cena novej sa začína na približne 18 000 €, no trojročné vozidlo identického typu kúpite v priemere až o 6 000 € lacnejšie. Kúpa vozidla z druhej ruky so sebou nesie určité riziká, ale ak si dáte pozor, do rúk sa vám dostane naozaj zachovalý kúsok. Dôležitý je technický stav, ktorý odporúčame overiť v servise. Dôkladne si tiež skontrolujte lak karosérie, počet najazdených kilometrov či servisnú knižku a úkony v nej spomenuté. Doprajte si pri kúpe čas a predchádzajúceho majiteľa sa veľa pýtajte. Pozor si dajte aj na pôvod vozidla. S jeho overením vám v prípade financovania na lízing radi pomôžu v spoločnosti Tatra-Leasing.

6. Šetrite aj po kúpe

Cenou, ktorú za vysnívané auto zaplatíme, sa to však nekončí. Vozidlo potrebuje pravidelný servis a aj ten niečo stojí. Koľko? To závisí od jeho typu a značky. Ak chcete, aby vás údržba vyšla čo najmenej, siahnite po značke, ktorej autá jazdia po našich cestách viac. Cena náhradných dielov predávanejších modelov je spravidla nižšia. Všeobecne tiež platí, že čím vyššia cena vozidla, tým drahšia starostlivosť. Ak túžite po luxuse, skúste sa poobzerať po vyššom modeli v rámci ľudovejšej značky. Napríklad autá značiek Peugeot alebo KIA vyrobené na Slovensku si môžete dopriať s naozaj slušným výkonom a vo vysokej výbave.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra-Leasing.