Fiasko v Trenčianskych Tepliciach: Šesť rokov vyberali vyššie dane za pozemky, peniaze vrátia

TRENČIANSKE TEPLICE - V štvortisícovom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice vyrubovali šesť rokov vyššiu daň za pozemky. Od roku 2013 do 2018 samospráva vybrala takmer o 80.000 eur viac, ako v zmysle zákona mala. Mesto bude musieť podľa primátorky neoprávnene vyrubenú daň daňovníkom vrátiť.

Podľa primátorky mesta Zuzany Frajkovej Ďurmekovej disproporcie vo výbere daní z nehnuteľnosti odhalil hlavný kontrolór mesta po tom, ako ho v januári mestské zastupiteľstvo poverilo vykonaním kontroly. V roku 2013 sa podľa primátorky zmenil zákon, po jeho účinnosti sa zmenila kategória miest, do ktorých boli Trenčianske Teplice zaradené.

„Pravdepodobne neprofesionálnym prístupom bývalého vedenia mesta sa na to neprišlo. Prečo, to je otázka na bývalé vedenie mesta. Audit sa vykonáva zo zákona každý rok, ale nie je to hĺbkový audit, nekontrolujú každé jedno rozhodnutie a každú jednu vyrubenú daň,“ skonštatoval Frajková Ďurmeková. Ako dodala, ide približne o 7000 rozhodnutí, každé bude musieť mať vyznačenú právoplatnosť, budú ho musieť doručiť na finančné riaditeľstvo spolu s daňovým priznaním, doručenkou a prípisom.

„Všetko už dnes koordinujeme s ministerstvom financií a s Finančnou správou Slovenskej republiky. Finančné riaditeľstvo bude následne konať. Keď budeme mať jeho stanovisko, budeme konať, je možné, že sa obrátime aj na orgány činné v trestnom konaní,“ doplnila primátorka s tým, že pre mesto je to výrazná administratívna záťaž, a pripustila, že budú musieť prijať na vyriešenie agendy jedného zamestnanca.

Hlavný kontrolór mesta Jozef Zemko, ktorý správu o rozdiele v daniach vypracoval, skončil vo funkcii pred tromi dňami (15. 9.). Prečo na nesprávne vyrubené dane z pozemkov neprišiel skôr, zdôvodnil faktom, že po celý čas, čo bol vo funkcii hlavného kontrolóra, neprišiel žiadny podnet, avízo ani sťažnosť.

„Ani som si nevedel predstaviť, že môže nastať takýto problém. Neprišiel sa sťažovať žiadny občan, neprišiel podnet od bývalého primátora ani od prednostu, prípadne od ktoréhokoľvek pracovníka mesta. Pokiaľ by prišiel čo i len náznak, nemal by som to problém skontrolovať,“ zdôraznil dnes už bývalý kontrolór.