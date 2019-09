Matovič zverejnil FOTO z jeho nehody na D1: Luxusný Range Rover na šrot

BRATISLAVA - Líder OĽaNO Igor Matovič mal nehodu. Na ceste do Bratislavy sa stal účastníkom nehody. Podľa jeho slov do neho zozadu narazil vodič, ktorý nestihol zabrzdiť. Následkom čoho jeho auto narazilo do vodiča pred ním. Kvôli zrážke bola cesta zablokovaná a vytvorili sa obrovské kolóny.

Vodiči čakali ráno na D1 smerom do Bratislavy takmer hodinu. Účastníkom nehody sa stal aj Igor Matovič, ktorý bol na ceste do práce. Havaroval na svojom aute značky Range Rover Sport. Lídrovi hnutia sa nič vážnejšie nestalo. Matovič neskôr na sociálnej sieti zverejnil aj ďalšie fotografie z nehody.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Matovič mal nehodu

„Keď sa za vamí rúti na diaľnici nalepený pomaly až na skle a nestihne dobrzdiť v zápche... až vás to hodí do auta, čo stojí pred vami,“ napísal na sociálnej sieti Matovič s tým, že jeho auto bude nepojazdné niekoľko týždňov.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

„Nestihnete ohlásenú tlačovku, nestihnete hlasovanie. Kopa iných ľudí potom tiež zbytočne zabíja čas v šóre za vami len preto, že si niekto myslí, že ušetril pár metrami odstupu nejaký čas. Nuž, aj taký je život,“ dodal líder OĽaNO.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

„Igor Matovič, ale si ma vyplašil. Hlavne, že si v poriadku, sú to len plechy,“ napísal na sociálnej sieti jeho kolega Miroslav Sopko. Matovič neskôr zverejnil aj ďalšie fotografie z nehody. „Pár fotečiek z dnešného môjho bum-bum diaľničného rána,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Hodinové kolóny

Cesta do Bratislavy v smere od Trnavy sa v stredu ráno výrazne predĺžila. Podľa hlásení vodičov môže ísť o viac ako hodinu. Situáciu komplikuje nehoda na diaľnici D1 za Sencom a tiež vytvorená kolóna pri vjazde do Bratislavy pred Prístavným mostom, o oboch informuje Stella centrum. „Nehoda dvoch áut v ľavom pruhu sa stala na 22. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy a zapríčinila kolónu, v ktorej stratíte 15 minút,“ informuje vodičov Zelená vlna RTVS.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Na ceste do Bratislavy sa dnes ráno stálo viacero nehôd, vodiči museli čakať v kolónach na viacerých meistach. „Kolóna pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov spôsobuje približne 20-minútové zdržanie," dodáva. Zdržanie čaká aj tých, ktorí prichádzajú do hlavného mesta z opačnej strany. „Na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy sa zdržíte do 20 minút,“ uvádza Stella centrum. Zelená vlna RTVS informuje takisto o kolóne a približne 20-minútovom zdržaní aj na trase z Chorvátskeho Grobu - Čiernej Vody smerom do Bratislavy. S 30-minútovým zdržaním musia podľa Zelenej vlny rátať tí, ktorí sa do centra hlavného mesta vydali po Dvojkrížnej ulici na Dolných honoch.