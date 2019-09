FOTO Dostať sa do Bratislavy je takmer nemožné: Kvôli nehode na D1 sa zdržíte vyše hodinu

BRATISLAVA - Cesta do Bratislavy v smere od Trnavy sa v stredu ráno výrazne predĺži. Podľa hlásení vodičov môže ísť o viac ako hodinu. Situáciu komplikuje nehoda na diaľnici D1 za Sencom a tiež vytvorená kolóna pri vjazde do Bratislavy pred Prístavným mostom, o oboch informuje Stella centrum.

"Nehoda dvoch áut v ľavom pruhu sa stala na 22. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy a zapríčinila kolónu, v ktorej stratíte 15 minút," informuje vodičov Zelená vlna RTVS. "Kolóna pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov spôsobuje približne 20-minútové zdržanie," dodáva.

Zdržanie čaká aj tých, ktorí prichádzajú do hlavného mesta z opačnej strany. "Na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy sa zdržíte do 20 minút," uvádza Stella centrum.

Zdroj: Facebook/Odťahová služba SOSTEAM

Zdroj: Facebook/Odťahová služba SOSTEAM

Zelená vlna RTVS informuje takisto o kolóne a približne 20-minútovom zdržaní aj na trase z Chorvátskeho Grobu - Čiernej Vody smerom do Bratislavy. S 30-minútovým zdržaním musia podľa Zelenej vlny rátať tí, ktorí sa do centra hlavného mesta vydali po Dvojkrížnej ulici na Dolných honoch.