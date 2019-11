Kuriozity z tunela Sitina vás dostanú: ROZHOVOR Vodiči pozor, v tomto prípade všetka sranda končí!

Vedúci oddelenia - tunel Sitina si zaspomínal, že na frekventovanom mieste sa už toho udialo mnoho. Udalosti zachytili pozorné oči kamier, ktoré monitorujú všetko, čo sa v tuneli pohne. Stačí, ak vodič na chvíľu zastaví. Okamžite sa rozoznie alarm a zamestnanci NDS konajú. Neraz sú na mieste skôr, než polícia. Každú situáciu je totiž potrebné okamžite riešiť a nič nemôže zostať zanedbané.

Stačí málo a v ohrození by boli nevinné ľudské životy. A čo je najväčšou hrozbou? Boj o prežitie by začal v prípade, že by došlo k požiaru. To sa našťastie zatiaľ nestalo. Ak by ale k takej situácii došlo, Roman Cichra radí, ako postupovať. Rozhodovali by minúty. Viac sa dozviete vo videu.

O kuriozity nie je núdza

Keďže tunel 24 hodín denne sedem dní v týždni monitorujú kamery, buďte si istí, že pracovníkom NDS nič neunikne. Niekedy nad výmyslami ľudí, alebo nad tým, ako sú schopní riskovať vlastnú bezpečnosť, doslova rozum stojí.

Príčiny nehôd sú rôzne

V tuneli stačí chvíľka nepozornosti a môže to skončiť aj takýmto "štýlovým výjazdom". Udalosť našťastie nemala tragický koniec.

Zdroj: Archív/NDS

Fyzika nepustí a tunel sa neroztiahne. Aj preto treba jazdiť plynulo a opatrne. Tento vodič skončil priamo na schodoch.

Zdroj: Archív/NDS

Kamionista zas nezvládol manéver pri vchádzaní do tunela.

Zdroj: Arcgív/NDS

Babička v ohrození

Aj chodci sú v mnohých prípadoch nepoučiteľní. Ak sa však "premávajú" po tuneli, môže ísť o život. V tomto prípade nešlo síce o vtipnú príhodu, vodiči sa však zachovali, ako sa patrí, a seniorke neváhali podať pomocnú ruku. Zostali totiž zarazení po tom, ako pred tunelom Sitina uvideli babičku, ktorá bola už na prvý pohľad dezorientovaná. Snažila sa preliezť zvodidlá. Napokon zasiahla polícia, ktorú privolali svedkovia jej trápenia.

Zdroj: Foto: polícia

Babička pred hliadkou priznala, že sa chcela dostať ku kostolu. Chcela ísť na omšu. Policajti napokon z jej dokladov zistili, že má Alzheimerovu chorobu, a privolali rodinných príslušníkov. Príbeh mal vďakabohu šťastný koniec. Viac si prečítajte tu.

Zvieracie návšteva

Zvieratá sú nevyspytateľné a v prípade, že sa ocitnú v uzavretom priestore, vodiči nemôžu vedieť, ktorý smer si zvolia. Rozhodne nepôjdu pokojne po krajnici. Práve to je dôvod, prečo v prípade zvieracieho návštevníka okamžite prerušia premávku a ide sa do akcie. Jedno mačiatko malo obrovské šťastie. Pracovníci NDS si ho napokon nechali.

Záchrana mačiatka. Zdroj: nds

To nevymyslíš, to je život

Na frekventovanom mieste ale dochádza aj k ozajstným kuriozitám. Nič však nie je výnimkou. Aj slečny stopujúce kamión, spoločensky unavení peší či tí, ktorí volanie prírody už nemohli vydržať, ohrozujú vodičov. A samozrejme, rýchle autá sú nebezpečné najmä pre nich.

Zdroj: nds

Zdroj: nds

Zdroj: nds

Zdroj: nds

Miliardová stavba

Razenie tunela Sitina ukončili v máji 2005. V prevádzke je od roku 2007 a mesačne ním prejdú milióny vozidiel. Stavba, ktorej cena sa vyšplhala na približne štyri a pol miliardy slovenských korún, výrazne pomohla k odľahčeniu dopravy v hlavnom meste, najmä v jeho západnej časti.

Fakty o tuneli Sitina

- vodiči prejazdom ušetria viac než 2,5 minúty času

- západná rúra meria 1440 metrov

- východná je dlhá 1415 metrov

- nikdy v tuneli nevyhasol ľudský život

- nájdete tu 52 pevných kamier a 2 otočné kamery

- 15 kamier sa nachádza na priľahlej diaľnici