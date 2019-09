PREDPOVEĎ POČASIA na pondelok Slovákov nepoteší: Na Európu sa navyše valí hrozba

Ako bude vo vašom regióne? Podrobnú predpoveď počasia nájdete na predpovede.topky.sk

Upršaný pondelok

Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu vydali na pondelok výstrahy pred dažďom. Ojedinele sa totiž očakáva úhrn zrážok od 70 až do 110 mm. Varovania neplatia pre západné a východné oblasti našej krajiny. Pršať by však malo postupne na celom území.



Dve výrazné vlny

Počasie na území Slovenska v priebehu víkendu a ešte aj v prvý deň nového pracovného týždňa ovplyvňuje zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá sa presúva z Talianska, cez Rakúsko, Česko a Poľsko, až nad Baltské more.

"V sobotu, v nedeľu a v pondelok tak bude väčšinou oblačno až zamračené a na viacerých miestach bude pršať (len prechodne bude menej oblačnosti a zrážok, a to najmä v nedeľu cez deň na západe)," priblížilo SHMÚ na sociálnej sieti. Zrážkové pásma budú podľa predpovede postupovať od juhozápadu na severovýchod v dvoch výrazných vlnách.

Prvá vlna prešla cez naše územie v noci zo soboty na nedeľu. "Druhá, pravdepodobne ešte výraznejšia, v noci z nedele na pondelok a v pondelok cez deň. Avšak ani v nedeľu cez deň zrážky úplne neustanú a prehánky, ojedinele aj búrky sa budú vyskytovať najmä na strednom Slovensku. Do pondelkového večera tak môže ojedinele spadnúť aj viac ako 100 mm zrážok," dodali meteorológovia.

Predpoveď počasia

Pondelok

Oblačno až zamračené, na väčšine územia zaprší. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21 stupňov Celzia. Na Zemplíne očakávajte aj 23 stupňov. Meteorológovia vydali aj výstrahy 1. stupňa pred dažďom.

Utorok

Malá, miestami zväčšená oblačnosť. V noci sa na východe vyskytnú prehánky alebo dážď. Zrána rátajte lokálne aj s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Teploty sa budú pohybovať okolo 18 až 23 stupňov.

Streda

Od juhozápadu bude postupne pribúdať oblačnosť, prehánky, dážď alebo búrky. A to najmä v západnej polovici územia. Teploty však stúpnu na 20 až 26 stupňov.

Dorian a Gabrielle zasiahnu aj Európu

Exhurikán Dorian, ktorý ktorý pred niekoľkými dňami spustošil Bahamy, a tropická búrka Gabrielle, ktorá vzniká nad centrálnym Pacifikom, zasiahnu aj Európu. Informoval o tom portál imeteo.sk.

"Ako Dorian, tak Gabrielle by mali doraziť v priebehu budúceho týždňa do Európy, niekde do oblasti Islandu a Veľkej Británie. Očakáva sa, že významnejšie prejavy by mala priniesť práve Gabrielle," priblížil portál. Prejaviť by sa mali silným vetrom, ktorý pocítia predovšetkým v oblastiach severozápadnej Európy. O tom, že by mali tlakové útvary výrazne ovplyvniť počasie na Slovensku, portál neinformoval.