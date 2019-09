MIMORIADNY ONLINE Proces v kauze zmenky: Pochudnutý Kočner mal dva a pol hodinový monológ

V hlavnom meste sa pojednáva nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, lebo Kočner sa údajne v Leopoldovskej väznici nemôže rozprávať so svojimi advokátmi. Tvrdí, že miestnosť, v ktorej sa s nimi stretáva, je odpočúvaná.

Pojednávanie v Bratislave pokračuje po prerušení v júli, ktoré nastalo po šiestich pojednávacích dňoch.

12:25 Predseda senátu vyhlásil prestávku do 13:45. Po nej by mal Kočner odpovedať na otázky prokurátora Jána Šantu.

12:22 Kočner ukončil svoju výpoveď s tým, že bol rozhodnutý neodpovedať na otázky. "Nemal som možnosť poradiť sa so svojimi advokátmi inde, ako v miestnosti číslo 4 v Leopoldove," hovorí Kočner a sťažuje sa na spôsob prevezenia jeho osoby do Bratislavy a že sa nemal možnosť pripraviť.

12:18 Kočner má so sebou aj staršie vydanie denníka SME, z ktoré citoval komentár šéfredaktorky. "Mňa musia odsúdiť, lebo inak budú asi novinári protestovať," hovorí Kočner s tým, že sa pohoršuje nad slovenskými médiámi.

12:06 Do monológu Kočnera zasiahol už predseda senátu. "Poďme už k tej podstate," povedal.

12:04 Kočner reční už takmer dve hodiny, stále nespomenul zmenky.

11:44 Kočner pokračuje ďalej vo svojom detailnom opisovaní udalostí v roku 1999.

11:43 Kočner hovorí o tom, kto všetko chcel odkúpiť Markízu. Spomína aj Ernesta Valka. Práve Valko mal podľa výpovede Pavla Ruska navrhnúť urovnať spor zmenkami.

11:11 Kočner sa vyjadruje aj k Petrovi Tóthovi. "Bol s nami od začiatku a bol infomorvaný mnou o všetkom. Od Svěchotu až po iných. Tóth vedel o všetký stretnutiach a predpokladám, že z nich je niekde urobený aj zápis," povedal Kočner. Tóth má dnes prísť svedčiť ako svedok proti Kočnerovi.

11:02 Kočner tvrdí, že počas protestov v Markíze už mal chuť odísť, ale prehovorili ho opoziční politici, aby to "ustál". Neskôr mu vraj láskavosť vrátili.

10:55 Kočner podobne ako Rusko veľmi dlho a veľmi podobne opisuje históriu.

10:37 Kočner tvrdí, že nie je pravda to, že do Markízy prišli po zuby ozbrojení. Rovnako podľa neho nie je pravda ani to, že by Siloš Pohánka podpisoval zmluvu pod nátlakom. Podľa Kočnera prišli na jednom aute on, Štefan Ágh, Peter Čongrády a Siloš Pohánka len oznámiť Pavlovi Ruskovi, aby odišiel z televízie, pretože tam nemá čo hľadať.

10:19 Neskôr sa stretli po skončení vysokej školy v Slovenskej telvízii. Podľa Kočnera si Rusko po tom, ako bol šéfom Markízy kompenzoval "všetky krivdy za to, že sa nedostal na obraz". "Bývalý riaditeľ vtedy povedal, že snáď takýto uslintaný redaktor nebude na obraže," hovorí Kočner.

10:17 Kočner opisuje aj to, ako sa zoznámil s Pavlom Ruskom. "Ja som chodil do školy v Ružomberku, myslím, že on v Liptovskom Hrádku. Dva alebo trikrát ročne sme sa stretávali na Hviezdoslavových kubínoch," hovorí Kočner.

10:10 Obžalovaný hovorí, že Pohankovi pomohol s kúpou babety a boli kamaráti aj po tom, ako odišiel z Mlynskej Doliny.

09:57 Kočner začal svoju výpoveď tým, ako sa spoznal so Silošom Pohánkom.

09:55 Marian Kočner má so sebou vlastnoručne napísané poznámky. Vypovedať neodmietol.

09:54 Kočner žiadal vypovedať z miesta pri svojich obhajcoch, predseda senátu to nepovolil. Obžalovaný sa tak posadil pred senát.

09:51 Prepis komunikácie sa čítať nebude. Kočner ide vypovedať.

09:47 Senát sa doradil, rozhodovať o námietke zaujatosti nebude.

09:45 Senát sa stále radí, Kočner sa potichu rozpráva so svojim obhajcom Marekom Parom.

09:36 Predseda senátu vyhlásil krátku prestávku s tým, že všetci ostávajú v miestnosti. Senát sa išiel poradiť.

09:29 Kočnerov advokát Marek Para vzniesol námietku zaujatosti voči predsedovi senátu.

09:27 Pred výpoveďou Mariana Kočnera ešte prokurátor Ján Šanta žiada, aby sa prečítala komunikácia z aplikácie Threema, ktorá ešte nebola zverejnená a až potom pristúpiť k výsluchu Kočnera.

09:23 - Kočner si nesadol na lavicu obžalovaných. Usadil sa medzi svojich obhajcov.

09:21 - Pavol Rusko je neprítomný.

09:20 - Pojednávanie sa začína. Do pojednávacej miestnosti priviedli Mariana Kočnera.

09:15 - Pojednávacia miestnosť sa zaplnila novinármi. Čaká sa na príchod Mariana Kočnera, Pavol Rusko na lavici obžalovaných nie je, keďže sa napokon nedostavil.

09:10 - Svoju účasť potvrdil v deň pojednávania prostredníctvom portálu Ďateľ aj Peter Tóth. "Dnes poviem všetko podstatné na súde, no napriek tomu považujem za potrebné čitateľom a fanúšikom Ďatľa adresovať niekoľko slov," napísal.

09:05 - Pojednávanie sa vzhľadom na účasť Mariana Kočnera koná za mimoriadnych bezpečnostných opatrení, policajti strážia aj príjazdové cesty k Justičnému palácu.

08:57 - Štefan Ágh, Kočnerov niekdajší spoločník, prišiel do Justičného paláca.

08:45 - Na pojednávanie sa dostavil právny zástupca TV Markíza Daniel Lipšic.

Kočnera do Bratislavy sprevádzal vrtuľník

Kočnera do hlavného mesta doviezli ešte v nedeľu večer vo vozidle Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sprevádzalo niekoľko áut s kukláčmi aj vrtuľník. Doterajšie pojednávania sa konali na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, na ktorý Kočner neprišiel. Vypovedal ďalší obžalovaný Pavol Rusko.

Pojednávanie sa koná v Justičnom paláci nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, lebo Kočner sa údajne v Leopoldovskej väznici nemôže rozprávať so svojimi advokátmi. Tvrdí, že miestnosť, v ktorej sa s nimi stretáva, je odpočúvaná.

Súd už vypočul svedkov, medzi nimi bol aj Štefan Ágh, Kočnerov niekdajší spoločník, ktorý je tiež obvinený z falšovania zmeniek. Neskôr sa na súd chodil pozerať medzi verejnosť a rovnako bol v relácii aktivistu Martina Daňa, ktorý je podporou Kočnera známy.

Vypovedať by mal aj Tóth

Pojednávanie je rozložené na dva dni, pričom okrem Kočnera majú vypočuť ako svedka aj Petra Tótha, ktorý bol s Kočnerom kamarát a zabezpečoval preňho aj sledovanie novinárov. Práve Tóth odovzdal polícii Kočnerov telefón, v ktorom sa im podarilo rozšifrovať komunikáciu z mobilnej aplikácie Threema.

Tóth mal vypovedať už v júli, no v deň, keď sa mal postaviť pred senát ako svedok, vydal článok na svojom portáli Ďateľ, v ktorom tvrdil, že sa obáva o svoju bezpečnosť a ukrýva sa v zahraničí.

Sudca preto nariadil jeho predvedenie. Bývalý siskár však chcel vypovedať cez telemost. Predseda senátu Emil Klemanič to však zamietol s odvolaním sa na nesplnené podmienky trestného poriadku. Tóth by tak mal prísť vypovedať osobne.

Svoju účasť potvrdil v deň pojednávania práve prostredníctvom spomínaného portálu Ďateľ. "Dnes poviem všetko podstatné na súde, no napriek tomu považujem za potrebné čitateľom a fanúšikom Ďatľa adresovať niekoľko slov," uviedol.