ONLINE Pojednávanie s Milanom Mazurekom: Za hanlivé výroky mu hrozí strata mandátu poslanca

VIDEO Atmosféra pred začatím konania

Online z pojednávania:

09:01 Účastníci konania práve vchádzajú do súdnej siene.

08:55 Tomáš Rosina pred samotným konaním diskutuje spolu s Radovanom Hradekom, Milanom Mazurekom a Marianom Kotlebom.

08:50 Na konanie prišla väčšina členov ĽSNS.

08:45​ Milan Mazurek prišiel na pojednávanie na Najvyššom súde v sprievode advokáta Tomáša Rosinu a predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu.

Odsúdenie bude znamenať koniec mandátu

Najvyšší súd (NS) SR bude v utorok (3. 9.) rozhodovať o kauze extrémistických výrokov poslanca Národnej rady (NR) SR Milana Mazureka (ĽSNS). Špecializovaný trestný súd ho uznal vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. V prípade potvrdenia rozsudku príde Milan Mazurek podľa ústavného právnika z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) Mareka Domina o poslanecký mandát. Mazurek ešte počas konania v roku 2017 dostal peňažný trest 5000 eur, no voči rozsudku sa odvolal.

V prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin poslanca zaniká mandát automaticky, uviedol Domin s odvolaním sa na Ústavu SR. Spomínaný trestný čin je podľa neho úmyselný, čím by jeho právoplatné odsúdenie teda znamenalo stratu mandátu. To by podľa Domina znamenalo nástup náhradníka z kandidátky ĽSNS.

"Je za tým iba jediný cieľ, zneškodniť skutočnú opozíciu, politického oponenta, ktorý prekáža súčasnej vládnej garnitúre. Skutočným trestom pre mňa je strata mandátu poslanca NR SR, ktorý som získal v riadnych demokratických voľbách od občanov SR. Ide o nebezpečný precedens," povedal po rozsudku pred dvoma rokmi Mazurek.

Len mimoriadny opravný prostriedok

Vzhľadom na to, že proti rozsudku NS neexistuje riadny opravný prostriedok, by právoplatnosť takéhoto rozhodnutia bola nadobudnutá v deň vyhlásenia, ozrejmil odborník na trestné právo a profesor Právnickej fakulty UK Tomáš Strémy.

V prípade právoplatného odsúdenia má podľa jeho slov poslanec teoreticky nárok na mimoriadny opravný prostriedok, ktorý však nemá odkladný účinok. Milana Mazureka obžaloval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre jeho hanlivé výroky s rasistickým charakterom na adresu rómskeho etnika, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.