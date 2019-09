Nech Boh chráni toho, kto na tento stožiar zavesí inú ako slovenskú vlajku, zdôraznil Danko po vztýčení vlajky SR

VIDEO vztýčenia štátnej vlajky SR pred budovou NR SR

12:11 Šéf parlamentu poďakoval všetkým darcom, ktorí prispeli na stožiar. „Prvý september je Dňom Ústavy. Oddnes bude pred parlamentom viať slovenská vlajka,“ dodal Danko. Podľa neho má naša vlajka najkrajšie farby. „Farby biela, modrá a červená symbolizujú rovnosť, bratstvo, slobodu,“ uviedol. „Nech Boh chráni toho, kto na tento stožiar zavesí inú ako slovenskú vlajku,“ zakončil svoj príhovor.

12:08 „Slovensko je moderný štát, ktorý zahraniční občania považujú za dôveryhodný štát,“ vyzdvihol Danko. „Slovenská štátnosť sa nerodila ľahko,“ uviedol s tým, že štát je naším domovom, ktorý sme povinní chrániť. Zároveň vyzval všetkých občanov SR, aby sa podieľali na budovaní štátu. „Slovensko je mladá krajina, ale dosiahli sme veľa úspechov. Sme členom Európskej únie, máme jednotnú menu, môžeme voľne cestovať, sme členmi Schengenu. Sú tu však aj ľudia, ktorí hovoria, že zaostávame za svetom. Pestujú v sebe nenávisť. Slovensko je náš domov, ktorý sme povinní budovať a chrániť. Vyzývam občanov Slovenskej republiky, aby sa na tom podieľali,“ povedal.

12:05 Predseda NR SR Andrej Danko víta návštevníkov.

12:03 Hrá štátna hymna.

12:03 Po prvý raz sa oficiálne vztýčila štátna vlajka na stožiari pred budovou NR SR.

12:01 Prítomní na poludnie sledujú slávnostné vztýčenie štátnej vlajky SR na stožiari pred budovou parlamentu. Vlajku predtým namieste vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský.

DOD v NR SR 2019

Brány parlamentu sa pre návštevníkov otvorili o 9:45. Pre verejnosť bude otvorený do 17:00. Bratislavský hrad svojich návštevníkov víta od 10:00 do 18:00.

Andrej Danko osobne pozýva verejnosť do parlamentu v tento významný deň

Dnes sa ľuďom v Národnej rade Slovenskej republiky prihovára koalícia aj opozícia. V príhovore, ktorým sa začal Deň otvorených dverí, to povedal predseda parlamentu Andrej Danko. „Byť predsedom parlamentu je nielen cťou, ale aj zodpovednosťou. Po štyroch rokoch musím povedať, že tu pracujú úžasní ľudia, ktorí pripravujú zákony, aby vám nimi pomohli,“ povedal návštevníkom parlamentu a dodal, že pri nástupe do svojej funkcie zaviedol, aby bola počas rokovania v budove prítomná čestná stráž. „Chcem poďakovať všetkým vojakom, ktorí tu stoja. Verím, že moji nástupcovia to nezrušia,“ dodal.

Predseda parlamentu SR Andrej Danko počas príhovoru v rámci DOD v NR SR Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Kancelária NR SR pripravila bohatý program. Pre deti je pripravená poznávacia cesta parlamentom a parlamentarizmom. „Deti sa môžu zúčastniť na prehliadke parlamentu s mapkou v ruke, s ktorou budú musieť absolvovať niekoľko stanovíšť. Na každom ich čakajú úlohy súvisiace s budovou parlamentu, ale aj parlamentarizmom. Po absolvovaní trasy a zodpovedaní otázok dostanú okrem rôznych suvenírov aj preukaz mladého poslanca, ktorý je kópiou reálnej poslaneckej karty,“ priblížil pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Tomáš Kostelník.

Čo všetko na návštevníkov Dňa otvorených dverí v NR SR čaká, sa dozviete v tomto článku.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster počas príhovoru Andreja Danka v rámci DOD v NR SR. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Návštevníci počas DOD v NR SR. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Miestnosť politickej strany SaS. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Miestnosť politického hnutia OĽaNO. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Atmosféra počas DOD v NR SR

