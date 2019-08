FOTO Lenka ušla aj s ročnou dcérkou, ktorú potom nechala v útulku, po žene sa intenzívne pátra

Lenka už niekoľko rokov žije so svojím priateľom. Dvojica má tri malé deti - Elizabeth (15 mesiacov) a dvoch chlapcov (15 mesiacov a 3,5 mesiaca).

V utorok ráno (27.8.) sa jej priateľ vybral do práce, kde mal byť do 20:00 hod, no nečakane sa vrátil už okolo obeda. Kľúče si zabudol doma, tak sa snažil domov dozvoniť, no nikto neotváral, ale jasne počul detský krik. „Kvôli tomu bol nútený dvere vykopnúť a dostať sa do bytu. Našiel tam samých dvoch maloletých chlapcov bez ich matky a dcéry Elizabeth. Nevedel, kam išli, ani prečo ich nechala niekoľko hodín sama,“ opísal Farkaš. Podľa jeho slov ju jej partner čakal do noci. Lenka však nechodila.

Na snímke hľadaná Lenka B. Zdroj: FB/HAKA - Cielené pátranie po osobách

Muž preto hneď ráno začal konať. V piatok (30.8.) ho kontaktovala rakúska polícia. Dozvedel sa, že Lenka sa objavila v rakúskom meste Linz v útulku. Tam prespala jednu noc a ráno tam nechala ročnú Elizabeth samú.

Našťastie, dievčatku sa nič nestalo. „Po Lenke stále pátrame. Bojíme sa, aby sa jej nič nestalo, aby si nič nespravila. Potrebuje súrne lekársku pomoc. Ďakujeme za každé zdieľanie a pomoc,“ dodal Farkaš z HAKA.

Trojnásobná mama Lenka bola naposledy videná vo Viedni. Zdroj: FB/HAKA - Cielené pátranie po osobách

Popis hľadanej osoby

Lenka Boháčová (25) nezvestná od 27.8.2019. Trvalé bydlisko má v Nitre. Posledných pár mesiacov však bývala vo Viedni. Naposledy bola videná vo Viedni - Bezirk 15. Vysoká je 177 cm, má štíhlu postavu, tmavohnedé dlhé vlasy, tmavohnedé oči.

V prípade, že hľadanú osobu uvidíte, bezodkladne volajte linku polície 158 a následne CPPO 0910 666 910.