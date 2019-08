Kočnerove správy pobúrili verejnosť: FOTO Reagujú politické strany, po lete prídu protesty

Kočnerova komunikácia poriadne rozbúrila vody na sociálnej sieti hlavne v stane iniciatívy Za slušné Slovensko. Tí zvolávajú na ďalšie protesty. "Z prepisu správ medzi Kočnerom a Zsuzsovou je jasné, že si Kočner pripadal ako kráľ s obrovskou mocou. Dnes je jasné, že takéto prirovnanie nie je ďaleko od pravdy. Kočner mal na linke predsedu vlády aj ministra vnútra a pomocou svojich nelegálne získaných informácii o mnohých pomocou vydierania výrazne ťahal za nitky," píše iniciatíva na sociálnej sieti spolu s výzvou na ďalšie protesty.

Zdroj: Facebook/Za slušné Slovensko

Situáciu na sociálnej sieti okomentoval aj brat zavraždeného novinára Jána Kuciaka Jozef Kuciak.

"Ja viem, je ťažké sa vyznať v zhluku informácií ale pevne dúfam, že toto už je dosť jasné každému. Zároveň je to aj jedna z posledných možností, zachovať si aspoň čiastočne dobré meno. Opätovne Vás prosíme, vystúpte z tohto zla, nenechajte túto špinu ďalej rásť, hovorte o tom medzi sebou, s rodičmi aj starými rodičmi," píše Jozef Kuciak v statuse.

Na komunikáciu reagujú politické subjekty

Na komunikáciu už zareagovala aj koalícia Progresívne Slovensko a Spolu. "Rozsah Kočnerovych prepojení na jeho generáciu politikov potvrdzuje, že potrebujeme ich výmenu, inak sa nikdy poriadne nevyšetria všetky kauzy napáchané za posledných 20 rokov. Boja sa nás, a boja sa právom, pretože nemôžu riskovať, že v politike bude dosť ľudí, ktorí sa nikdy nenechajú zatiahnuť do ich kšeftov a mafiánskych praktík. Chceme spraviť to, čoho sa Kočner a spol. boja najviac - definitívne jeho generáciu politikov vymeniť v parlamentných voľbách," popísala situáciu koalícia.

O spôsobe, akým Kočner komunikoval o aktuálnych politických témach už na sociálnej sieti hovorí aj volebý líder koalície PS/Spolu Michal Truban.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Politická strana Maďarské fórum vyzýva predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, aby vysvetlil spojenie s Marianom K. a prečo Most Híd konal v súlade s jeho záujmami. „Z dnes zverejnených dešifrovaných správ Mariana K. vyplýva, že Béla Bugár ako aj strana Most-Híd konali podľa požiadaviek človeka, ktorý je podozrivý z objednávky vraždy Kuciaka a jeho priateľky. Konali tak, aby chránili systém demontovaného právneho štátu a chránili ľudí v pozadí. Takéto konanie nebolo a nikdy nebude v záujme občanov," píše strana vo svojom stanovisku.

Svoje špecifické stanovisko v statuse zhrnul aj líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič. "Nakoniec sa ukázalo, že som mal pravdu a zradil," odkázal svojmu kolegovi Bugárovi v parlamente Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Matovič ďalej uviedol, že Bugárovi neveril „neuveriteľnú náhodu", že sa stretol akurát s objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Že to bolo akurát na druhej strane sveta, že to bolo akurát na jednom zo stoviek Maldivských ostrovov, že to bolo akurát v jednom z tisíciek maldivských hotelov, že to bolo akurát týždeň po vražde, že to bolo akurát s človekom, ktorému najviac záležalo na tom, aby mafia mohla vládnuť ďalej," dodal Matovič.

Kollárovci hovoria o chápadlách štátnej mafie

Ak sa potvrdí pravosť prepisu Kočnerovej komunikácie, tak podľa hnutia Sme rodina je to len ďalší dôkaz o tom, kde všade má chápadlá štátna mafia.

Reakciu poskytol aj Trubanov koaličný partner Miroslav Beblavý zo strany Spolu. "Béla Bugár aj Robert Fico by mali do 24 hodín jasne vysvetliť, prečo sa po vražde Jána a Martiny stretli a radili s Mariánom Kočnerom, alebo sa vzdať svojich funkcií," napísal Beblavý na sociálnej sieti.

Predseda SaS si myslí, že klamanie nie je rozdielom medzi staršou a novou generáciou politikov.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

S otázkou komunikácie boli už konfrontovaní aj členovia strany Most-Híd. "Viete, že pán Bugár musel prvýkrát prerušiť svoju dovolenku. Nie som ani pán Kočner a ani Zsuzsová, ale môžem vám povedať, že ešte ako verejný činiteľ som sa musel stretnúť s rôznymi ľuďmi. Veľakrát som nevedel, akí sú to ľudia. Bolo mi veľakrát nepríjemné, akí sú to ľudia. Mysleli si, že riadia zemeguľu. Všimol som si, že majú za potrebu svojim známym písať také veci, ktoré nie sú pravdivé. Bolo mi to veľakrát nepríjemné. Ja mu verím, je to dosť starý "pes"," povedal na dnešnej tlačovej konferencii strany Most-Híd člen predsedníctva Tibor Bastrnák.