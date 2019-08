AKTUÁLNE Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša intenzívne zrážky

Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h.

Zdroj: SHMÚ