ONLINE Tóth sa má skrývať v zahraničí, na súd nepríde: Obava z bezpečnostnej situácie na Slovensku

Počas utorkového procesu predseda senátu povedal, že Petra Tótha, ktorý mal dnes svedčiť v zmenkovej kauze, doma nezastihli a tak mu nemohli doručiť predvolanie. Ďalší svedok, Jozef Dučák, ktorý mal tiež prísť svedčiť, sa ospravedlnil. Údajne je v zahraničí na liečení. Sudca však bude žiadať aj lekárske potvrdenie, pretože Dučák sa ospravedlnil neskoro.

VIDEO Advokát Michal Mandzák sa vyjadruje k medializovanej neprítomnosti Tótha

V zahraničí má byť aj Peter Tóth, ktorý pre Kočnera sledoval novinárov. V kaute zmenky vypovedal, že Kočnerovi ich pomohol sfalšovať Jozef Dučák starší. V rozsiahlom stanovisku, ktoré zverejnil na svojom blogu uvádza, že na svojej výpovedi trvá, avšak pojednávania sa nezúčastní práve pre obavu z bezpečnostnej situácie.

„Po viacerých incidentoch, súvisiacich so zverejnením mojej identity ako utajovaného svedka, sa ma predstavitelia Policajného zboru pýtali, či chcem byť spolu s našou rodinou zaradený do programu ochrany svedkov. Ako môžem dôverovať štátu, že je spôsobilý zabezpečiť moju ochranu, keď nedokázal zabrániť vyzradeniu mojej identity? Z týchto a ďalších dôvodov som nepresvedčivú ponuku na zaradenie do programu ochrany svedkov odmietol," napísal Tóth.

VIDEO K Tóthovej avizovanej neprítomnosti sa vyjadril aj Daniel Lipšic

„Naďalej trvám na tom, že Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi pomohol vyrobiť antedatované zmenky Jozef Dučák starší. Takisto naďalej trvám na tom, že Marianom Kočnerom písané motáky z vyšetrovacej väzby vynášal advokát Andrej Šabík. Aby som mohol svoje slová opakovane potvrdiť aj procesným spôsobom, musia sa zmeniť bezpečnostné a ďalšie podmienky na Slovensku. A to nie je v mojich rukách," dodal.