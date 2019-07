SHMÚ zaznamenal veľmi nízke ranné teploty: Týkajú sa hlavne severovýchodu Slovenska

POPRAD - Od 8. júla do piatka zaznamenali v Poprade najnižší priemer ranných miním teploty vzduchu v histórii meraní. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"V tomto roku máme od 8. júla až do rána 19. júla u nás v relatívne suchom a väčšinou aj relatívne chladnejšom vzduchu zväčša dobré podmienky na radiačné ochladzovanie počas noci," uvádza SHMÚ. V noci podľa ústavu výrazne klesá teplota vzduchu najmä v dolinách a kotlinách na severe a východe krajiny a tiež na Horehroní.

V Poprade v období od 8. júla dosiahol priemer ranných miním vo výške dva metre nad povrchom 6,4 stupňa Celzia. Takýto nízky priemer ranných miním počas dvanástich, po sebe idúcich rán v uvedenom období nebol dosiahnutý od roku 1951 ani raz. Veľmi nízky priemer minimálnych ranných teplôt tento rok pozorujú aj v Telgárte.

Dosiahol 6,6 stupňa Celzia, čo znamená, že pre túto stanicu to boli v priemere tretie najchladnejšie rána za uvedené obdobie. Úplne odlišná situácia na dané pomery bola v tomto roku v Oravskej Lesnej. "Tu bol od 8. júla do 19. júla priemer ranných miním 5,8 stupňa Celzia, čo je pomerne málo, od rekordnej hodnoty to bolo ďaleko. V roku 1981 tu bol v uvedenom čase (12 po sebe idúcich dní) priemer ranných miním 4,1 stupňa Celzia," konštatuje SHMÚ.