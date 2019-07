Prieskum ukázal čo by najviac prekážalo mladým: Prvé miesto patrí politickým extrémistom

Ilustračné foto

Zdroj: PR

BRATISLAVA – Mladým ľuďom by najviac prekážalo, ak by sa do ich susedstva nasťahovali politickí extrémisti (75,3 percent), Rómovia (60,8 percent) a moslimovia (58,5 percent). Respondentom by, naopak, vôbec neprekážalo, ak by sa do ich susedstva presťahovali ľudia inej farby pleti (86,1 percent), Židia (82,7 percent) či ľudia inej sexuálnej orientácie (72,2 percent). Vyplýva to zo sociologického prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu, ktorý uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 402 respondentov vo veku 15 až 19 rokov.