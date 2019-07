Známa SBS, ktorá dostáva lukratívne zákazky, opäť boduje! V tichosti sa jej podarilo opäť uspieť

Súkromnej SBS Bonul mala končiť, ktorej šéfuje nitriansky podnikateľ Miroslav Bödör, predĺžil Národný bezpečnostný úrad bezpečnostnú previerku. Tá im mala končiť 3. septembra tohto roka. Národný bezpečnostný úrad ju už predĺžil do 6. septembra 2023, teda na ďalších päť rokov. „Národný bezpečnostný úrad sa z dôvodu zákonnej prekážky ku konkrétnym bezpečnostným previerkam nevyjadruje,“ uviedlol v stanovisku pre Topky NBÚ.

Štátne zákazky

SBS-ka Bonul, ktorú vlastnia Bödörovci, roky ľahko vyhrávala štátne zákazky a podľa zoznamu portálu Zastavme korupcia získali zákazky pre Slovenský vodohospodársky podnik, Sociálnu poisťovňu, ministerstvo obrany, Slovenskú poštu či ministerstvo hospodárstva. Bonul je blízky strane Smer. Práve počas Ficovho úradovania v premiérskom kresle získala dovtedy málo známa SBS-ka z Nitry štátne zákazky za desiatky miliónov eur. Robert Fico sa objavil aj na ich večierku.

Zdroj: Topky.sk

Pred pár mesiacmi prišli o tender v hodnote 11,7 miliónov eur. Tento tender sa týkal nákupu bezpečnostných služieb. Zrušenie tendra potvrdil samotný Úrad pre verejné obstarávanie. Veronika Remišová upozornila, že zatiaľ čo štát zrušil podozrivý tender, hneď obratom podpíše pre firmu Bonul ďalšiu zákazku. V tomto prípade ide aj o nezrovnalosti v cenách Bonulu, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako ceny zazmluvnené v predchádzajúcom tendri za podobnú službu. Biznis tak podľa Remišovej nekončí a dokonca pokračuje za veľmi podozrivých podmienok.

Norbert Bödör na snímke z roku 2012 druhý zľava. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Dobre známi Bödörovci

Bödörovci sú v Nitre dobre známi a venoval sa im aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Meno syna Miroslava Bödöra Norberta sa v posledných mesiacoch objavilo vo viacerých kauzách. Včera sa objavila informácia, že Peter Tóth, bývalý príslušník SIS, že Marian Kočner mal posielať tzv. motáky práve Norbertovi Bödörovi, aby mu cez vplyvných ľudí pomohol na slobodu.

Zdroj: archív

Pomáhať mu mal aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. „Keďže Bödör mal podľa Tótha blízko ku Kováčikovi, Kočner chcel vedieť, čo môže preňho tento prokurátor urobiť," napísal portál Aktuality.sk. Kováčik tvrdenia, že by mal nejaký vzťah s nitrianskou skupinou, ešte začiatkom apríla poprel. Vzťah s rodinou nitrianskeho oligarchu nemá, nebol u neho a netelefonuje si s ním. Niekoľko týždňov po vražde novinára a jeho priateľky parkovalo Kočnerovo auto pred Bödörovým hotelom Zlatý kľúčik v Nitre.

Krajmer na mieste činu (druhý zľava). Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Bödör je príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Bývalý policajný prezident, ale aj riaditeľ protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer museli z vedenia polície odísť práve pre podozrenia o ich blízkom vzťahu s Bödörom. Krajmer sa krátko po vražde objavil aj na mieste činu. Gašpar najprv jeho prítomnosť popieral, no neskôr ho usvedčili zábery. Napriek tomu, že už na vyšetrovanie vraždy nemajú vplyv, Bödör stále má kľúčové informácie o činnosti polície.

Lustrácia novinárov

Norbert Bödör mal vykonávať aj lustráciu Jána Kuciaka. V prípade vraždy už vypovedal a podľa medializovaných informácií mal zabezpečiť výborné informácie z polície práve Kočnerovi. Predviesť ho mala polícia, no pre úniky z vyšetrovania sa o tom dozvedel, tak na výsluch prišiel sám. Pre Kočnera mal novinárov sledovať aj Peter Tóth či Miroslav Kriak. Tóth tvrdil, že mal tieto informácie zvierať pre Kočnerov projekt „Na pranieri“. Relácia sa zameriavala na kompromitovanie novinárov, ktorí sa venovali Kočnerovým kauzám.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Nezákonne mal Kuciaka lustrovať aj Pavol Vorobjov, bývalý riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície. Sám vypovedal, že tento pokyn dostal od vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Ak existuje silné podozrenie, je otázne, či by mala organizácia dostávať štátne zákazky

Bezpečnostný analytik Andor Šándor pre Topky uviedol, že v prípade bezpečnostných previerok záleží od ich stupňa. „Neviem na aký stupeň majú previerku. Je to rôzne, pokiaľ je to vyhradené, tam sa nedá takmer nič zistiť, a rozdiel je, pokiaľ je to prísne tajné,“ uviedol. Bonul však získal previerku najvyššieho stupňa čo sa týka stupňa utajenia na oboznamovanie sa, a teda prísne tajné. „V tom prípade musela SIS-ka preverovať všetky veci, s ktorými je tá agentúra spájaná. To, že je niekto verbálne alebo v médiách spájaný s niekým ešte neznamená, že je skutočne vinný. Mediálny priestor dnes dáva priestor na množstvo tvrdení. Často bez toho, aby priniesli dôkaz,“ konštatuje Šándor.

Pokiaľ však existuje takéto silné podozrenie, že sú napojení na sledovanie novinárov, je to otázne. „Je tu, samozrejme, otázka, či by takáto organizácia mala dostávať štátne zakázky a či by vôbec mala na tomto poli fungovať, ale hovorím to všeobecne.“ Pokiaľ by sme podľa Šándora vychádzali z litery zákona a boli naivní, znamená to, že slovenský Národný bezpečnostný úrad predal veci SIS a tá firmu aj ľudí preverila. „Pokiaľ nezistila žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali podozrenia, to ešte neznamená, že bola schopná tie informácie získať, potom neostáva nič iné, ako to, že previerku dostali. Neviem však, či je ideálne, že sú slovenskí politici ochotní spájať sa s niekým s takou zlou povesťou. Je to vec ich prestíže i vnímania verejnosti,“ dodal.