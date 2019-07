Tento dátum si dobre zapamätajte! Slovákov opäť čaká krásne astronomické divadlo, už o pár dní...

BRATISLAVA - Zatmenie Mesiaca patrí medzi najkrajšie astronomické úkazy. Zatmenie v noci zo 16. na 17. júla bude navyše priaznivé, pretože na Slovensku bude viditeľný celý jeho priebeh. Uviedol to astronóm Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov (SZA).

"Mesiac v ten večer vychádza nad obzor okolo tri štvrte na deväť a už o polhodinu neskôr si všimneme jeho mierne tmavší ľavý okraj a čiastočné zatmenie začne krátko po desiatej," povedal astronóm. Zatmenie vzniká vtedy, keď sa Mesiac pri obehu okolo Zeme dostane do zemského tieňa. Medzi dvoma rovnakými fázami, napríklad od splnu po spln, uplynie približne 29,5 dňa.

"Pri každom splne však zatmenie nenastáva, pretože dráha Mesiaca je sklonená voči dráhe Zeme o 5 stupňov. Aj keď sa teda Mesiac ocitne voči Zemi v opačnej polohe ako Slnko, väčšinou je nad alebo pod týmto tieňom. Iba vtedy, keď sú Slnko, Zem a Mesiac takmer na jednej priamke, v takom prípade Mesiac vstúpi do zemského tieňa – a napríklad pri utorkovom zatmení sa bude javiť tak, ako keby z neho bolo zhora kúsok odhryznuté," vysvetlil astronóm Rapavý.

Zdroj: Tip čitateľa/Ľubomír Gogoľák

Zatmenie zaléží od toho, do akej miery Mesiac vstúpi do tieňa

Práve od toho, do akej miery Mesiac vstúpi do tieňa, závisí, či ide o zatmenie úplné alebo čiastočné. Špeciálnym prípadom sú tzv. polotieňové zatmenia, keď sa Mesiac dostane len do "polotieňa". Úkaz sa prejaví iba miernym stmavnutím mesačného kotúča, ktoré nemusí byť voľným okom vôbec pozorovateľné.

Úplné zatmenie sa začína podobne ako čiastočné, no do tieňa sa napokon ponorí celý mesačný kotúč. Napriek tomu je však viditeľný, pričom má tmavosivú až tmavooranžovú farbu. Príčinou je ohyb svetelných lúčov v zemskej atmosfére.

Zdroj: Michal Hanus

"Tieň Zeme má kužeľovitý tvar a vo vzdialenosti Mesiaca od Zeme má priemer niečo vyše 9000 kilometrov. Priemer Mesiaca je 3476 kilometrov. Znamená to, že pri úplnom zatmení sa do tieňa celý Mesiac schová. Pri utorkovom zatmení prejde len južnou časťou tieňa, teda bude zatemnená len viac než polovica Mesiaca," doplnil Pavol Rapavý.

Mesiac v utorok vyjde nad obzor o 20.44 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Do zemského tieňa vstúpi o 22.02 h SELČ. Maximum nastane o 23.31 h, keď bude v tieni najväčšia časť Mesiaca. O 1. hodine po polnoci Mesiac z tieňa zasa vyjde.

Zatmenie mesiaca súvisí s nedávnym zatmením Slnka

Utorkové zatmenie mesiaca do istej miery súvisí s nedávnym zatmením Slnka, ktoré 2. júla pozorovali v oblasti Južného Pacifiku a v Čile. "Mesiac bol vtedy v nove blízko ekliptiky, teda blízko uzla svojej dráhy. A blízko neho je aj teraz, keď prešiel na opačnú stranu Zeme, teda čiastočne tieto javy naozaj súvisia. Zatmenie 2. júla bolo inak unikátne aj tým, že prechádzalo významným Európskym južným observatóriom (ESO) v LaSille v Čile," povedal astronóm.

Pri zatmeniach Slnka sa Mesiac dostane medzi Slnko a Zem, takže sa na istý čas ocitnú všetky tri telesá na jednej priamke. Do roka nastane takáto situácia dva až päťkrát, úplné zatmenie Slnka je však pozorovateľné len v úzkom páse, v takzvanom páse totality.

Zdroj: Tip čitateľa/Ľubomír Gogoľák

"Tieň Mesiaca na Zemi je veľký len vyše sto kilometrov, teda len z týchto miest, kde dopadá mesačný tieň na povrch Zeme, môžeme pozorovať úplné zatmenie Slnka. Zatiaľ čo zatmenie Mesiaca je úkaz, ktorý nastáva na Mesiaci, teda z ktoréhokoľvek miesta na našej planéte, kde je Mesiac práve nad obzorom, toto zatmenie vidíme," dodal astronóm Pavol Rapavý.

Úplné zatmenie Slnka na konkrétnom mieste Zeme možno vidieť priemerne raz za 375 rokov. V strednej Európe sa tak stalo 11. augusta 1999 a z územia Česka a Slovenska bude úplné zatmenie Slnka pozorovateľné 7. októbra 2135. Častejšie sa vyskytujú čiastočné zatmenia – málo výrazné zatmenie bude na Slovensku 10. júna 2021. Pri ďalšom 25. októbra 2022 by mala byť v tieni cca tretina slnečného disku.