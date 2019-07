Pri Šali sa vykoľajil nákladný vlak: Železničná doprava je výrazne obmedzená

Nehoda spôsobila meškanie vlakov, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odhaduje zhruba na 50 minút. Doprava v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom je nahradená kyvadlovou autobusovou dopravou. V staniciach Nové Zámky a Štúrovo nebudú až do odvolania zastavovať vlaky kategórie EC, upozorňuje ZSSK. Vlaky kategórie EC budú jazdiť cez stanicu Rajka.

Viaceré vlaky boli odrieknuté. Napríklad, rýchlik R 831 s odchodom z Hlavnej stanice v Bratislave o 6:04 a plánovaným príchodom do Banskej Bystrice o 9:26 meškal zo stanice Tvrdošovce 115 minút. Rýchlik 811 Bratislava 8:04 - Košice 14:37 meškal v Galante 46 minút. Vlak EC 280 s odchodom z Budapešti do Prahy išiel ešte odklonom cez Nové Zámky, Nitru, Leopoldov do Bratislavy, vlak EN 477 z Břeclavi do Budapšti už cez Rajku.

Odriekli napríklad vlaky REX 1878 Nové Zámky - Bratislava v úseku Nové Zámky - Šaľa, Os 4809 Galanta - Komárno v úseku Šaľa - Komárno, REX 1876 Nové Zámky - Bratislava v úseku Tvrdošovce - Bratislava Hl. st., Os 4808 Komárno - Nové Zámky v celom úseku či Ex 530 Banská bystrica - Bratislava v úseku z Palárikova do hlavného mesta. Rýchlik R 832 mimoriadne zastavil v Palárikove.