Trópy končia! Najskôr neuveriteľný hic a potom prudká zmena: Búrky ochladia Slovensko už o pár hodín

Na pondelok vydali meteorológovia SHMÚ varovania pred vysokými teplotami, ktoré platia pre celú krajinu. Západné Slovensko zabojuje dokonca s výstrahami druhého stupňa, keďže miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu od 35 do 37 stupňov.

Zdroj: Reprofoto:shmu.sk

"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozornili odborníci.

Popoludní však nastane zmena. Slnečné lúče vystiedajú dážď a búrky. S nimi sa môžu vyskytnúť aj krátkodobé, no intenzívne lejaky či búrky s krúpami. Možný je podľa SHMÚ aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Teda napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc či podchodov.

Už v utorok Slováci pocítia aj teplotnú zmenu. "V brázde nízkeho tlaku postúpi od severozápadu nad Karpaty a Maďarsko studený front a za ním sa do strednej Európy od západu rozšíri výbežok vyššieho tlaku," opisuje SHMÚ na svojom webe. Najvyššia denná teplota bude aj naďalej vysoká, no oproti 37 stupňom bude rozhodne príjemnejšie.

Mnohí znášajú vysoké teploty veľmi ťažko. Záchranná zdravotná služba apeluje na verejnosť, aby dbala na prevenciu. Zdroj: Getty Images

Podľa predpovedí by mala vystúpiť na 27 až 32 stupňov. Bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky, ojedinele aj intenzívne a s krúpami. V stredu by mali teplomery ukazovať maximálne 28 stupňov.

Extrémne búrky zasiahli východné Slovensko už minulý týždeň. Padali pri nich až osemcentimetrové krúpy. V pondelok vo večerných hodinách však tentokrát udrú na západe krajiny.

"Spomínaný front začne počasie u nás ovplyvňovať už dnes večer, kedy sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky predovšetkým na západe a severe nášho územia, dokonca niektoré modely predpovedajú aj rozsiahlejšie búrkové systémy spojené so silným vetrom. Na východe hrozia silné búrky skôr zajtra," uvádza SHMÚ na sociálnej sieti.

Podľa mapy windy.com už búrky udreli v okolitých krajinách. Zdroj: Reprofoto:windy.com

"Nebezpečná situácia sa zajtra (v pondelok) očakáva v Česku a na západe Slovenska. Na našom území máme veľmi teplý a vlhký, pôvodom tropický vzduch. Cez Česko začne počas zajtrajšieho dňa postupovať studený front, na ktorom sa vo výraznej dynamike a vo vlhkom vzduchu budú tvoriť početné búrky. Tie budú aj intenzívne a s krúpami," opisuje aj portál imeteo.sk.

Poriadne horúco však nie je len na Slovensku. Český hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti informoval, že v nedeľu popoludní bolo v pražskom areáli Klementinum najteplejšie za posledných 244 rokov.

Nový teplotný rekord majú aj Francúzi. "V mestečku Gallargues-Le-Montueux namerali (v piatok, pozn. red.) rekordnú teplotu +45,9 °C, čím bol prekonaný absolútny teplotný rekord," uviedlo imeteo.

