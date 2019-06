Ďalší volebný PRIESKUM: Percentá Smeru prekvapivo stúpajú, Bugár mimo parlamentu

Robert Fico a Béla Bugár

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Zatiaľ čo posledný volebný prieskum pripisoval strane Smer-SD prvenstvo s 18,3 percentami, v tom najnovšom si polepšili. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, stranu by volilo 20,3 percenta Slovákov. Na druhom mieste by sa s 15,7 percentami umiestnila koalícia strán PS a Spolu.