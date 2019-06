Apokalypsa v obci pri Šali! VIDEO Celé rodiny v panike utekali pred chemickým postrekom

Video, ktoré nám do redakcie poslal čitateľ, ukazuje situáciu priamo po aplikácii postreku a paniku občanov, ktorí pred jeho aplikáciou, podľa jedného z miestnych, neboli vôbec varovaní. Veľká clona postreku, ktorý bol v obci použitý, je zachytená v predmetnom videu. Na ňom sa nachádzajú aj malé deti, ktoré sa nachádzali v blízkosti jeho výskytu.

S postrekom začali napriek prítomnosti detí

Jeden z obyvateľov obce ako zúčastnený popísal situáciu, počas ktorej sa incident udial. "Z ničoho nič na nás vypustili postrek. Priamo na deti a ľudí. Zasiahlo to asi dvadsať občanov. Nemali sme najmenšiu šancu sa niekde skryť alebo odísť. Boli sme tam s trojtýždňovým dieťaťom a oni to na nás vypustili s tým, že bolo deväť hodín večer a oni v oficiálnej správe hlásili, že s postrekom sa začne o jedenástej. O deviatej prišla dodávka, z ktorej videli všetkých ľudí a napriek tomu to spustili," povedal jeden z miestnych, ktorý bol priamo pri čine.

Obec o situácii vie

Podľa webovej stránky obce mal byť postrek aplikovaný s prípravkom Deltasect. Starosta Kráľovej nad Váhom Ferenc Bergendi pre Topky potvrdil, že s postrekom sa začalo skôr, no dôvod na to existoval. "Danú problematiku rieši Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) s tým, že zajtra k tomu zverejnia aj oficiálnu tlačovú správu na svojom webe. Postrek bol vykonaný v sobotu. Obyvatelia boli varovaní, že postrek bude vykonaný o 23. hodine. Dodávateľ svojvoľne zmenil termín kvôli tomu, že mal avízo zmeny meteorologickej situácie. Okolo polnoci bol hlásený dážď a vietor, k čomu aj došlo. Bez toho, aby s niekým komunikoval, zmenil termín a začal postrekové práce o 21:30," vyjadril sa starosta Bergendi.

Sankcia pre dodávateľa

Starosta bol informovaný aj o predmetnom videu, na ktorom sa v blízkosti postreku nachádzali aj ľudia. "K priamemu zásahu nemohlo dôjsť. V utorok sa k tomu vyjadril aj realizátor, podľa ktorého sa deti združovali vo vzdialenosti troch až štyroch domov ďalej od miesta postreku," tvrdí starosta obce. "Zo strany obce sme túto situáciu riešili cez RÚVZ. Ide o kompetentný orgán. Bolo oznámené, že v rámci právneho konania bude voči dodávateľovi udelená pokuta," uzavrel Bergendi.