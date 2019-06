Pekelné dni vystrieda dážď: VIDEO prvých búrok, varovanie pred povodňami

Výstrahy platia od 10. do 21. hodiny pre Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h)," uvádza SHMÚ.

Meteorológovia v súvislosti s búrkami upozorňujú na možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Intenzívne búrky​

Prvé búrky by sa mali objaviť už dnes a to najmä v južnej polovici Slovenska, tie by však intenzívne byť nemali. "Ďalšie búrky nás čakajú v stredu v priebehu dňa a to najmä popoludní. Búrky by mali byť viazané najmä na hornaté oblasti a prinesú prívalové zrážky a ojedinele sa môže vyskytnúť aj krupobitie či silnejší nárazový vietor," informuje na svojej stránke iMeteo.sk..

Zdroj: SHMÚ ​

Prvé búrky

Hasiči v Prešove momentálne zasahujú po intenzívnej búrke vo viacerých lokalitách v meste. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, odčerpávajú vodu zo suterénov rodinných a bytových domov. "Ide o ulice Za kalváriou, Záhradnú, Odborársku a Levočskú. V teréne je zatiaľ desať hasičov s tromi kusmi techniky,“ priblížil operačný dôstojník.