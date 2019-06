Výstraha pre celé Slovensko: Radarová mapa búrok, hrozia aj intenzívne lejaky a krupobitie

Zdroj: Getty Images, SHMÚ,

BRATISLAVA – Celé Slovensko dnes zasiahnu búrky z tepla, ktoré môžu byť spojené s krátkodobými, no intenzívnymi lejakmi. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten navyše spresnil, že na niektorých miestach môže spadnúť do 40 mm zrážok.