Na dovolenku autobusom: Priama linka jazdí do chorvátskych letovísk i na sever Talianska

Trogir, Chorvátsko

Zdroj: pixabay

Na letnú dovolenku na Jadran alebo sever Talianska môžete vyraziť priamou autobusovou linkou z Bratislavy i ďalších slovenských miest. Dopravcovia pred letom zvyšujú frekvenciu spojení do žiadaných dovolenkových destinácií a pridávajú nové zastávky. S FlixBusom sa tak cez prázdniny pozriete do Florencie, Milána či chorvátskej Dalmácie, a to nielen z Bratislavy. Priame spoje do Rijeky zastavujú aj v Žiline, Zvolene, Banskej Bystrici, Donovaloch a Ružomberku.