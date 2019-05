AKTUÁLNE Eurovoľby 2019: Predbežné výsledky hlásia úspech strany Smer

Portál Aktuality krátko pred jednou hodinou v noci informoval, že podľa predbežných výsledkov je spočítaných približne 330 okrskov zo šesťtisíc. S 19 percentami vedie strana Smer-SD, za ňou nasleduje koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU s 18 percentami. Víťaznú trojicu uzatvára ĽSNS, ktoré má mať 14 percent hlasov.

Týždeň taktiež hovorí o úspechu strany Smer-SD, na druhom mieste uvádza stranu PS a SPOLU, o pár percent menej mali získať kotlebovci. Podľa Denníka N vo viacerých okrskoch v hlavnom meste neoficiálne výsledky určujú za víťaza PS/Spolu. Naopak menšie obce oslovila Kotlebova strana a Smer-SD.

Slovakia:



330/5940 station counted (Newspaper Aktuality leaked)



Smer-S&D 19% (-5)

PS/S-ALDE/EPP: 18% (+18)

ĽSNS-NI: 14% (+12)

KDH-EPP: 11% (-2)

SaS-ECR: 9.5 % (+3)

OLaNO-ECR: 6.5% (-1)



other parties: below 5%



+/- vs. 2014 final election result



#Eurovolby #EP2019 pic.twitter.com/lmgr5hQT6O