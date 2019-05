Starosta Petržalky navrhuje 300-eurový mesačný poplatok za škôlku

BRATISLAVA - Bratislavská mestská časť Petržalka chce riešiť problém s prijímaním detí do materských škôl. Starosta Ján Hrčka preto navrhuje zvýšiť poplatok pre všetky deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Petržalke, na 300 eur mesačne. Za deti s trvalým pobytom v mestskej časti by rodičia aj naďalej platili poplatok 30 eur mesačne.

Samospráva chce týmto návrhom všeobecného záväzného nariadenia vyriešiť dlhoročný problém spočívajúci v tom, že mnoho prijatých detí malo trvalý pobyt mimo Petržalky, alebo boli mladšie ako tri roky. "V Petržalke sme mali dlhodobý problém s prijímaním detí do materských škôl. Preto som sa rozhodol, že v prvom kroku pošlem všetkým riaditeľkám odporúčania s kritériami, podľa ktorých majú prijímať deti. Boli to veľmi jednoduché a stručné odporúčania - nech majú prijaté deti k 1. januáru 2019 trvalý pobyt v Petržalke a nech majú k 31. augustu 2019 aspoň tri roky," povedal Hrčka.

Postupne sa stretol s riaditeľkami všetkých 24 materských škôl v Petržalke. "Od viacerých z nich som sa však dozvedel, že sa našimi odporúčaniami riadiť nebudú a naďalej budú vyberať deti podľa svojho vlastného uváženia, pretože je to ich zákonná kompetencia. Znamenalo by to, že by sme tento rok museli opäť stovkám rodičom z Petržalky oznámiť, že pre ich dieťa nie je v našich škôlkach miesto," tvrdí starosta.

Pristúpil preto k "radikálnejšiemu" riešeniu, a to zvýšeniu poplatku pre deti s trvalým pobytom mimo Petržalky na 300 eur mesačne. "Predpokladáme, že väčšina rodičov týchto detí nebude chcieť platiť takúto sumu, a preto sa nám uvoľnia kapacity pre petržalské deti," vysvetľuje Hrčka. Pravidlá prijímania detí do materských škôl budú podľa neho jasné. Petržalské deti budú zvýhodnené, za ostatné si budú musieť ich rodičia priplatiť. Týmto krokom chce samospráva zvýhodniť Petržalčanov a docieliť, aby bolo do škôlky prijaté každé petržalské dieťa. Petržalka chce zároveň predísť podozreniam, že k prijímaniu detí dochádzalo netransparentne.