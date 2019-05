Hlasy po povinnom triumfe nad Veľkou Britániou: Výborný začiatok, potom zbytočné poľavenie

Hráči Slovenska sa radujú z víťazstva 7:1 nad Veľkou Britániou

Zdroj: TASR/Martin Baumann

KOŠICE - Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS nad Veľkou Britániou 7:1. Už v 2. minúte sa dostali do dvojgólového vedenia a po celý zápas mali hru vo svojej réžii. Do streleckej listiny sa zapísalo sedem hráčov, vrátane už 5-gólového Matúša Sukeľa. V tabuľke A-skupiny majú 9 bodov a naďalej živia šancu na postup do štvrťfinále, k tomu však potrebujú, aby Američania nezískali v zostávajúcich dvoch zápasoch viac ako jeden bod. Hlasy po zápase: