Hlasy obetavých slovenských hrdinov po grandióznom triumfe: Na jednom sa zhodli všetci!

Erik Černák a Michal Krištof oslavujú presný zásah

Zdroj: TASR/Martin Baumann

KOŠICE - Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila úspešne do domácich 83. majstrovstvách sveta, v piatok večer v košickej Steel aréne zdolala v súboji základnej A-skupiny favorizovaný tím USA 4:1 a do tabuľky si pripísala mimoriadne cenné tri body. V 28. vzájomným meraní síl dosiahli Slováci jubilejný desiaty triumf, Američania majú na konte 15. víťazstiev a trikrát sa zrodila remíza. Predtým naposledy slovenské národné družstvo zdolalo to americké na vrcholnom podujatí na MS 2016 v Rusku. Hlasy po zápase: