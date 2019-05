Bratislave hrozí dopravná apokalypsa, primátor Vallo neuspel, štrajkuje sa aj v Košiciach

BRATISLAVA – Štrajková pohotovosť v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) naďalej trvá, a to aj po utorkovom stretnutí primátora Bratislavy Matúša Valla so zamestnancami podniku. Primátor ich informoval, že rozpočet na mzdy v tomto roku bude zvýšený o 3,2 milióna eur.

Odborári potvrdili, že z úst primátora zazneli prísľuby, konkrétny návrh však chcú vidieť na papieri. Po štvrtku by (9. 5.) malo byť podľa nich známe, či sa situáciu v DPB podarilo vyriešiť. Najväčší nárast mzdy v DPB by sa mal podľa zástupcov hlavného mesta prejaviť u kvalifikovaných robotníkov a u vodičov.

Tento postup je, ako tvrdia, plne v súlade s predsavzatiami aj prísľubom vedenia mesta. Vallo deklaruje, že chcú stabilizovať dopravný podnik, ktorý má nové predstavenstvo. "Teraz riešime, aby sa v profesiách, ktoré sú mimo bratislavskej reality, zvýšili platy. Robíme všetko pre to, aby situácia bola stabilizovaná," povedal primátor.

Zdroj: Getty Images

O koľko by mali mzdy narásť, nechcel konkretizovať. Ako tvrdí, musia byť aj rokovania na úrovni odborárov a vedenia DPB. Priblížil len, že sa nebude zvyšovať mzda všetkým rovnako. "Zamestnancom v dielňach zvyšujeme viac, aby sa tie platy čo najviac dorovnali a aby títo zamestnanci dobehli súčasný priemer, keďže momentálne sú pod priemerom. A, samozrejme, zvyšujeme vodičom," spresnil Vallo.

Verí, že k štrajku v DPB v čase majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji nedôjde. Kolektívna zmluva v rámci podniku podľa jeho slov ešte platí a opcia vyjednávania zvýšenia platov má byť do konca júna. "Pevne verím, že sa štrajk nebude konať," skonštatoval primátor.

Vallo tvrdí, že keď nastúpil do funkcie, stretol sa so zástupcami všetkých štyroch odborových organizácií v DPB a požiadal ich o čas. "Dnes je zrejmé, že mi ten čas príliš nedali a ani novému vedeniu podniku. V každom prípade som presvedčený, že kolegyne a kolegovia z DPB majú byť lepšie ohodnotení a všetci pre to robíme maximum, aby sa to udialo," podotkol.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Odborári v DPB pre TASR uviedli, že vo štvrtok sa majú so zamestnávateľom stretnúť a chcú vidieť, čo primátor deklaruje a o koľko by mali mzdy stúpnuť. "Konkrétne, ako to má vyzerať, sa dozvieme vo štvrtok," podotkli. Do štrajkovej pohotovosti vstúpili od začiatku mája. Od zamestnávateľa požadujú zvýšenie miezd pre zamestnancov. Ak sa do štvrtka s vedením DPB nedohodnú na požadovanej úprave miezd, budú zvažovať vyhlásenie štrajku.

V štrajku sú aj košickí odborári

Ako uviedli predseda základnej odborovej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy (ZO VMHD) pri DPMK Ivan Horváth a predsedníčka ZO Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK Andrea Vindišová, účasť na štrajku je dobrovoľná. „Vodiči autobusovej a električkovej dopravy, ktorí budú na trase linky, dôjdu na konečnú a až tam sa zapoja do štrajku. Vodiči, ktorí majú v čase štrajku spoj RA alebo školský spoj, ten vykonajú,“ uviedli v pokynoch pre účastníkov štrajku.

Odborári žiadajú pre zamestnancov DPMK desaťpercentné zvýšenie, ku ktorému môže dôjsť v dvoch fázach. Ako po poslednom rokovaní uviedli, majú čakať, pričom od 1. júla je možné riešiť situáciu z dlhodobého hľadiska. S tým nesúhlasili zamestnanci ani vyjednávací výbor.

Vedenie mesta Košice tvrdí, že od začiatku rokovaní s odborármi sa snaží o obojstranne prospešnú dohodu. Nepovažuje za férové vyhlásenie dvojhodinového prerušenia MHD, keďže to podľa neho na spoločnom rokovaní neodznelo. Pripomína, že kritická ekonomická situácia v DPMK v tomto okamihu neumožňuje plošné zvýšenie platov o desať percent.

Vedenie DPMK hovorí o jeho kritickom stave a budovaní ozdravného plánu približne pol roka. Strata za minulý rok dosiahla takmer tri milióny eur, na jej dorovnanie mestské zastupiteľstvo (MsZ) v apríli odobrilo použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta. To predtým na riešenie situácie poskytlo DPMK ďalšie peniaze. Odborári chcú dosiahnuť, aby sa MsZ začalo zaoberať potrebnou výškou dotácie, v ktorej by boli zahrnuté aj sociálne a hospodárske požiadavky zamestnancov.