Obec postavila zastávku na Patrikovom pozemku: FOTO Bizarný spor dospel až k ostnatému drôtu

DOLNÝ LOPAŠOV – Už roky rokúce stojí uprostred obce Dolný Lopašov autobusová zastávka. Patrik ju má azda zo všetkých obyvateľov najbližšie. Ako výhodu to rozhodne neberie, práve naopak. Najradšej by sa jej zbavil, veď je postavená priamo na jeho pozemku.

Patrik pred dvoma rokmi kúpil rodinný dom v katastrálnom území obce Dolný Lopašov pri Piešťanoch. Spočiatku si zrejme myslel, že ide dobrú lokalitu s výbornou občianskou vybavenosťou, keďže autobusová zastávka je hneď pri dome. Že je to inak zistil až neskôr. „Vo výmere pozemku som zistil, že na pozemku sa nachádza autobusová zastávka,“ vysvetlil muž.

Ten vzniknutý problém riešil tak, že obec konfrontoval niekoľkými výzvami, aby sa zastávka odstránila. Obec ale nevie, čo s tým. Preto sa spor o pozemok ťahá už dva roky.

„My sme chceli ako obec, ako samospráva, od neho ten pozemok odkúpiť. Samozrejme, za cenu odhadu, ktorý robí odhadca,“ povedal starosta Dolného Lopašova. Zároveň vylúčil, že obec spor naťahuje a že pri hľadaní riešenia nespolupracuje.

Patrik si za 98 metrov štvorcových vypýtal 25-tisíc eur. „Navrhol som obci vysokú sumu, aby vlastne kúpu pozemku automaticky zamietla,“ zdôvodnil majiteľ parcely. Kde teda vidí riešenie? „Určite neprichádza žiadna alternatíva, jednoducho chcem svoj pozemok užívať tak, ako každý iný občan,“ reagoval muž, ktorý chce, aby si obec zastávku rozobrala a osadila ju niekam inam.

Miestni obyvatelia ju však používajú roky rokúce. „Navrhoval som poslancom, že či by sme ju nevedeli niekde presunúť, ale nenašli sme nejaké vhodné miesto v našom vlastníctve,“ uviedol starosta. Preto teraz hrozí, že občania sa na ňu budú dívať spoza plota. „Že jednoducho je to môj pozemok, aby som si ho oplotil,“ pretlmočil Patrik reportérovi tvnoviny.sk radu, ktorú dostal od právničky. Nebolo by to prvý raz, čo by muž pristúpil na takého riešenie. V roku 2016 si pozemok oplotil ostnatým drôtom. Na výzvu polície ho potom odstránil.

Problém je pripravený riešiť aj súdnou cestou. Advokát však upozorňuje, že v spore nemusí byť úspešný. „Ja by som to odporučil radšej riešiť cez obdobu nájomného za to, že niekto užíva jeho pozemok,“ povedal advokát Ivan Syrový. „Toto je možno aj nejaké rezíduom minulosti, keď sa stavali cesty a autobusové zastávky a nedbalo sa na taký dôraz, že sa tá zastávka postavila na súkromnom pozemku,“ domnieva sa Syrový.

Starosta prišiel aj s návrhom, že by sa na mužovom pozemku ohradila len nevyhnutná časť. Či napokon k dohode príde, je na dvojici starosta a majiteľ.