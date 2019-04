ŠKANDÁL Je majsterkou, ale zväz jej nedovolí reprezentovať. Príbeh Fialkových sa opakuje

BRATISLAVA - Má len 17 rokov, ale je jednou z najtalentovanejších pretekárok v synchronizovanom plávaní, ktoré Slovensko má. Viktória Reichová je ľudovo povedané akvabela a najlepšie za ňu hovoria jej individuálne ale aj tímové výsledky. Je viacnásobná majsterka Slovenska a keď môže, zbiera úspechy aj v zahraničí. No možnosť reprezentovať Slovensko v zahraničí je pre ňu veľmi obmedzená. Slovenská plavecká federácia (SPF) jej to totiž nedovolí. Problémom sa zaoberal aj Slovenský olympijský a športový výbor či detský ombudsman, no s federáciou to ani nepohlo. Mladý talent tak už takmer 3 roky pláva nielen v bazéne ale aj v bahne športovej byrokracie a nefunkčných vzťahov v rámci plaveckej federácie. A nie je sama.