FOTO Košice na nohách, tisíce nespokojných robotníkov: Aj my chceme európsku mzdu!

Zhromaždenia začalo pri hoteli Centrum, odkiaľ sa presunuli k Dolnej bráne v centre mesta. Počas pochodu bola odstavená doprava ale ľudia spontánne vyjadrovali protestujúcim robotníkom svoju podporu. „Pracovala som v železiarňach 40 rokov, podpísalo sa to na mojom zdraví. Práca je náročná a má byť dobre ohodnotená,“ povedala nám sympatizantka odborárov, pani Marta.

Zdroj: Miro Vacula

Na pódiu vystúpili niekoľkí rečníci, ako prvý predseda OZ Kovo Jozef Belica: „Už 4 roky upozorňujeme na to, aby naša mzda bola adekvátna našej práci. My nemáme dôstojnú životnú úroveň. Čistá mzda je 770 eur, ale tú má len 30 percent zamestnancov.“ Momentálne v mnohých podnikoch prebiehajú kolektívne vyjednávania, ale podľa odborárskych predákov sú veľmi ťažké. „Hanba,“ skandovali ľudia. „Aj my patríme do Európskej únie a tak chceme i európsku mzdu.“

Zdroj: Miro Vacula

Odborár Ján Šlauko vyzval všetkých aby sa pridali k OZ Kovo, lebo: „V jednote je sila.“ Tiež dodal, že sú pripravení ísť aj do ostrého štrajku.

Zdroj: Miro Vacula

Na záver prečítali vyhlásenie účastníkov podporného zhromaždenia „Za vyššie mzdy,“ v ktorom uviedli okrem iného: Zabezpečenie základných životných potrieb mladých ľudí, musí byť dostupnejšie. Ekonomika Slovenska je porovnateľná s ekonomikou Európskej únie, ale mzdy máme tretinové. Výplata musí byť na takej úrovni, aby sa do roboty vyplatilo chodiť.