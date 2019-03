Pýcha Fekišoviec je fuč: FOTO Starostka teraz láka na suveníry, už nijaké selfie pred obcou!

FEKIŠOVCE – Dedinka má síce len okolo 300 obyvateľov, no už ju pozná celá republika. Reč je o Fekišovciach, kde cestovný ruch od januára lámal rekordy. Návštevníci sa so širokými úsmevmi fotili pred dopravnou značkou, ktorú prednedávnom podľa miestnych niekto ukradol.

Nebyť dvojhodinového záznamu z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva, o malebnej dedinke Fekišovce na východe Slovenska by vedel len málokto. Spomínané video zo začiatku januára pohltilo sociálne siete a stalo sa terčom satirických vtipov.

Z Fekišoviec sa tak zo dňa na deň stal turistický hit. Ľudia dokonca stáli v 15-minútových kolónach, aby sa odfotili pri značke. Šancu si nenechali ujsť ani Ľubomír Galko s kolegami, ktorí v rámci ciest po východnom Slovensku absolvovali diskusie v niekoľkých mestách. „Zbierame skúsenosti v rôznych kútoch Slovenska. Sú neoceniteľné,“ okomentoval Galko svoju snímku z 11. januára na svojom Facebooku.

No tí, ktorí do obce zavítajú v týchto dňoch, budú zrejme veľmi sklamaní. Dopravná značka nesúca názov obce už niekoľko dní chýba.

Domáci majú zato, že ju niekto ukradol. Obec už absentujúcu značku nahlásila Slovenskej správe ciest. No ak by ju chcel niekto odcudziť znova, môže mať problém so zákonom. „Ak vyčíslená škoda presiahne sumu 266 eur, bude vec postúpená do trestného konania,“ povedala policajná hovorkyňa pre tvnoviny.sk.

Návštevníci si však môžu na obecnom úrade kúpiť suveníry s názvom obce, pohľadnice či magnetky, o ktoré je podľa Miloslavy Fedorovej, starostky Fekišoviec, veľký záujem.