PÁTRANIE po Nadežde sa skončilo: FOTO Dnešok bol veľmi dôležitý, smutná správa!

RUSOVCE – Hovorí sa, že nádej umiera posledná. Tohto úslovia sa drží i manžel Nadeždy Ondejkovej, ktorá je nezvestná od tohtoročného 14. januára. Ľubošova milovaná, ktorá mu na svet priviedla tri zdravé deti, zmizla náhle a bez stopy. Na jeho žiadosť v sobotu prebiehala pátracia akcia, do ktorej sa smela zapojiť aj verejnosť.

Pod zmiznutie 39-ročnej matky troch anjelikov sa pravdepodobne podpísala popôrodná depresia. Reč je o Ľubošovej manželke, Nadežde Ondejkovej, ktorá je nezvestná už mesiac a pol. Naposledy bola videná 14. januára 2019 v Rusovciach, teda v mieste jej trvalého bydliska. Odvtedy sa nikomu neozvala.

Na snímke je Nadežda Ondejková. Zdroj: FB/Ľuboš Ondejka

Akcia sa skončila neúspešne, no pátranie aj naďalej pokračuje

Nepomohli ani výzvy, ktoré sme zverejnili my, či iné médiá s odvolaním sa na políciu a Slovenskú pátraciu službu. Záchranná zložka sa však na Ľubošovu žiadosť opätovne obrátila na občanov s prosbou o pomoc pri hľadaní Nadeždy Ondejkovej.

Zdroj: FB/Slovenská pátracia služba

Za účasti množstva dobrovoľníkov, hasičov z Rusoviec, ale aj Dúbravky sa od rána pátralo v katastrálnom území bratislavskej mestskej časti Rusovce a Čunovo.

Zdroj: FB/Slovenská pátracia služba

„Pátralo sa prevažne v lesoch, ale prehľadávali sa aj opustené objekty, či vodné plochy. Na Dunaji sa pátranie vykonávalo aj v spolupráci s poriečným oddelením Prezídia Policajného zboru,“ informovala služba s tým, že išlo o jej prvú pátraciu akciu, ktorej hlavnou silou neboli záchranné zložky, ale dobrovoľníci z radu širokej verejnosti. „Ťažko dostupný terén a vodnú hladinu sme prepátravali aj za využitia bezpilotných prostriedkov – dronov,“ dodala.

Zdroj: FB/Slovenská pátracia služba

„Žiaľ, dnes sa nám Nadeždu, aj napriek maximálnej snahe, nájsť nepodarilo. Veľká vďaka ale patrí všetkým ľuďom, ktorí sa dnes rozhodli vymeniť pohodlie svojho domova za pomoc pri pátraní, boli ste úžasní! Ďakujeme!“ uviedla Slovenská pátracia služba.

Zdroj: FB/Slovenská pátracia služba

O matke dvoch chlapcov a štvormesačnej dcérky nemá polícia nijakú vedomosť. „Je nepredstaviteľné, že v dnešnej dobe sa dokáže človek stratiť úplne bez stopy a polícia si nevie rady,“ poznamenal ženin manžel. Ľuboš má zato, že mnoho vecí nefunguje tak, ako by malo. „Väčšina kamier archivuje záznamy sedem dní a potom sa premazávajú. Mestské kamery nefungujú. Hnevám sa, lebo do jej telefónu sa nevieme dostať, lebo firma Apple nepustí nikoho, na účet sa nedostaneme, lebo bankové tajomstvo, k zdravotným záznamom sa nedostanem, lebo tajomstvo lekár - pacient,“ krúti hlavou muž, ktorý dodal, že kamerové záznamy sa taktiež ťažko získavajú, keďže podľa jeho slov prípad nie je „v trestnoprávnej rovine, je to len nezvestnosť.“

Na snímke je Nadežda Ondejková s jej dvomi synmi. Zdroj: FB/Ľuboš Ondejka

Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff ale zdôraznil, že pátranie po nezvestnej v súčasnej dobe pokračuje. „Zo strany útvarov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V sú aj naďalej vykonávané všetky úkony smerujúce k vypátraniu nezvestnej, pričom denne sú preverované informácie získané či už vlastnou pátracou činnosťou, alebo informácie poskytnuté zo strany verejnosti,“ podčiarkol hovorca.

Pomôžte aj vy

Pomocnú ruku môžete podať aj vy. A to tak, že ak máte akékoľvek informácie o hľadanej osobe, môžete ich oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo napísať polícii do súkromnej správy na sociálnej sieti.

Popis hľadanej osoby

Na snímke je Nadežda Ondejková. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Nadežda Ondejková je žena vo veku 39 rokov. Je štíhlej postavy, 175 centimetrov vysoká, má zeleno-hnedé oči a hnedé vlasy po ramená. V čase zmiznutia mala na sebe oblečenú čiernu prešívanú bundu po stehná, šedočierny nákrčník, pravdepodobne modré rifle a čierne čižmy.