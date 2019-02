PRÁVE TERAZ Hasiči zasahujú pri požiari dodávky na Pezinskej babe, prerazila zvodidlá

"Hasičská jednotka po príjazde na miesto vykonala prieskum, pri ktorom zistila, že ide o požiar dodávky, ktorá následne po prepuknutí požiaru prerazila zvodidlá a zišla z cesty do lesa," uviedlo. Podľa ďalších informácií momentálne poskytujú vodičovi prvú pomoc a snažia sa požiar lokalizovať, aby sa ďalej nerozšíril.

#NEHODA v klesaní z Pezinskej Baby v smere do Perneka horela dodávka, je to v zákrute, prejazdné striedavo v jednom pruhu, rátajte so zdržaním. FOTO: Facebook pic.twitter.com/2IB44SEjZV