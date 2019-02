EXKLUZÍVNE Nadnormálne teplý február ukrýva obrovskú hrozbu, bude na jar ako v zime?

Hoci v priebehu tohtoročnej zimy u nás prevládalo veľmi vlhké, premenlivé a veterné počasie a v horských oblastiach napadlo aj veľa snehu, po teplotnej stránke nebola zima studená, práve naopak. Pre Topky.sk to uviedol uznávaný meteorológ a klimatológ Pavel Matejovič.

Február, zrejme najteplejší mesiac tohtoročnej zimy

Podľa odborníka je pomerne dosť pravdepodobné, že február nakoniec skončí ako najteplejší mesiac tejto zimy. „Naznačujú to aj aktuálne prognostické modely. Určujúcim tlakovým útvarom by mala byť tlaková výš nad južnou časťou Európy, pričom po jej zadnej strane by mal do strednej Európy od juhozápadu prúdiť teplý vzduch,“ povedal meteorológ.

Na mapke sú zachytené predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru do 22. februára. Zdroj: wxmaps.org

Jar môže prísť skôr, má to však háčik

Jedno z najkrajších ročných období k nám môže zavítať už v marci. Matejovič ale zdôraznil zvyšujúcu sa pravdepodobnosť, že sa k nám môže vyliať studený vzduch. „Jar tak môže prísť už pomerne skoro a vegetačné obdobie môže začať už v marci. Za normálnych podmienok u nás totiž začína vegetačné obdobie až v apríli. Jeho skorý nástup nie je preto dobrá správa. Treba si uvedomiť, že vo vysokých zemepisných šírkach, ako aj v oblasti Sibíri, sú stále rozsiahle oblasti s veľmi studeným vzduchom. Ak sa vytvoria vhodné cirkulačné podmienky, tento studený vzduch sa môže vyliať až k nám,“ uviedol.

Zima bola teplotne nadnormálna

Ak sa jar začne predčasne, mrazy si môžu vypýtať svoju daň. „Aj keď zima (december až február) skončí na väčšine územia ako teplotne nadnormálna s teplotnou odchýlkou +1 až +2 stupne Celzia nad dlhodobým priemerom a jar začne už v marci, mrazy môžu poškodiť rozkvitnuté stromy a spôsobiť poľnohospodárom značné škody. S takými javmi sa totiž v posledných rokoch stretávame pomerne často,“ uzavrel klimatológ.

Ako bude cez víkend?

V sobotu rátajte s jasným až polojasným počasím. Hmla alebo nízka oblačnosť sa vyskytne v nižších polohách. Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach miestami okolo -5 stupňov. Najvyššia denná teplota 9 až 14, pri dlhšietrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 3 až 8 stupňov. Zavládne bezvetrie alebo len slabý vietor.

Zdroj: predpovede.topky.sk

V nedeľu bude tiež jasno až polojasno. V nižších polohách sa bude miestami tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Výnimočne môže i mrholiť. Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach ojedinele okolo -6 stupňov. Najvyššia denná teplota 9 až 14, pri nízkej oblačnosti alebo hmle 3 až 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.