Hľadá sa nový policajný prezident: Môžete sa ním stať aj vy? Vnútro zverejnilo podmienky výberka roka

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra vyhlásilo 5. februára 2019 výberové konanie na post prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby MV SR. Myslíte si, že by ste sa ním mohli stať aj vy? Tieto podmienky by ste museli spĺňať, aby ste sa dostali na post vysokopostavených policajtov.

- výber nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie by mal byť podľa ministerky transparentnejší

- uchádzači sa môžu hlásiť do 8. marca 2019

- prezidentom Policajného zboru je momentálne Milan Lučanský, šéfom inšpekcie je Adrián Szabó

"Novela zákona z dielne rezortu vnútra zavádza väčšiu transparentnosť do výberu nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie," uviedla ministerka vnútra Denisa Saková v príspevku na sociálnej sieti. Rezort zároveň na svojej stránke zverejnil, aké predpoklady musí spĺňať uchádzač, ktorý by zatúžil po obsadení stoličky prezidenta Policajného zboru a šéfa inšpekcie. Spomínaná novela zákona nadobudla účinnosť 1. februára tohto roku.

V súčanosti funkciu dočasne zastáva Milan Lučanský. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Mení sa spôsob voľby

Podľa novely z ministerstva vnútra má po novom policajného prezidenta vymenovať do funkcie minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie.

Ministerka vnútra Denisa Saková. Zdroj: TASR - Martin Baumann

Funkčné obdobie šéfa polície je štvorročné, o funkciu sa môže uchádzať na ešte jedno ďalšie funkčné obdobie. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má podľa novely sedem členov. „Dvoch členov komisie menuje minister vnútra a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru,“ uvádza sa v dokumente.

V prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie musí minister vnútra svoj návrh odôvodniť a následne ho musí odporučiť branno-bezpečnostný výbor aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.

Policajné zemetrasenie

Tibora Gašpara, ktorý z postu policajného prezidenta rezignoval, dočasne nahradil Milan Lučanský. Ten zatiaľ nepotvrdil, či má ambície zostať ním aj naďalej a pokúsiť sa o to práve v rámci nového spôsobu výberu.

Gašpar sa krátko na to presunul na miesto poradcu pre znižovanie rómskej kriminality. Pôsobil po boku ministerky Sakovej. Na mieste sa však dlho "neohrial". Po medializovaných informáciách o lustrovaní novinára Jána Kuciaka, na ktoré mal práve on ešte ako šéf polície vydať pokyn, na pozícii skončil. Viac o tejto téme si prečítate tu.

Tibor Gašpar. Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra vnútra SR na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie,“ uvádza sa v novele. Funkčné obdobie riaditeľa inšpekcie je štyri roky, pričom tá istá osoba môže byť do funkcie vymenovaná aj druhýkrát.

Nový policajný prezident, ako aj šéf inšpekcie, v prípade, že nedisponujú bezpečnostnou previerkou na stupeň prísne tajné, sú povinní ju vykonať do 30 dní od vymenovania do funkcie. Úrad inšpekčnej služby ako osobitná súčasť Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov (Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže) je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. Do čela inšpekcie bol na jeseň dočasne vymenovaný Adrián Szabó.

Predpoklady a požiadavky na uchádzačov

V oboch prípadoch nesmie byť kandidát odsúdený za spáchanie trestného činu, musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Funkcia policajného prezidenta

- kandidát by mal byť príslušníkom Policajného zboru najmenej 10 rokov

- podmienkou je aj získanie špecializovaného policajného vzdelania

- ďalšou z podmienok je zastávanie pozície, v ktorej bol kandidát najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru.

Funkcia riaditeľa Úradu inšpekčnej služby

- kandidát by mal byť aspoň 10 rokov v službe ako príslušník Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, prípadne ako príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní.

- mal by počas aspoň piatich rokov zastávať pozíciu, v ktorej riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, prípadne bol po túto dobu vedúcim prokurátorom.