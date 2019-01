ONLINE Sneženie komplikuje dopravu: FOTO Dávajte si pozor na tieto úseky, meteorológovia varujú!

Doprava v Bratislave viazne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA – Nočné sneženie, ktoré pokračuje aj cez deň, skomplikovalo dopravu na mnohých územiach Slovenska. Problémy sa objavili nielen v hlavnom meste a okolí, ale aj na Liptove, Kysuciach či Orave. V spojení s ranným dochádzaním do práce či do škôl, sa situácia na cestách ešte zhoršila. Kvôli nepriaznivým podmienkam v Bratislave opäť mešká MHD. Zelená vlna upozorňuje na množstvo nehôd a kolón. Podľa meteorológov môže do večera napadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu.