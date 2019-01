Na cestách treba jazdiť opatrne: Pozor si treba dávať najmä na hmlu

BRATISLAVA - Na slovenských cestách treba naďalej jazdiť opatrne, vodiči by si mali dávať pozor najmä na hmlu. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) i Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

V okolí Rusoviec je viditeľnosť do 50 m, hmlu s dohľadnosťou do 100 m hlásia z okolia Triblaviny, Šamorína, Veľkého Medera, Dunajskej Stredy, Lozorna a Šale. Podľa meteorológov však naďalej platí prvý stupeň výstrahy pred hmlou pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj. Zjazdné by však mali byť všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty I. až III. triedy i horské priechody. Informuje o tom portál zjazdnost.sk.

Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, na cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Celú zimnú sezónu sú uzavreté horské priechody (HP) Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom) pre vozidlá nad desať metrov, HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774), HP Skýcov (II/511) pre vozidlá nad 3,5 tony.