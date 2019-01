Východné Slovensko trápia snehové jazyky: Na horských priechodoch je zase zľadovatený sneh

BRATISLAVA - Na východnom Slovensku treba v pondelok rátať so snehovými jazykmi a závejmi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tiež na svojom webe upozorňuje na nízke teploty na väčšine územia Slovenska, a to v nočných hodinách.

Výstraha 1. stupňa pre snehové jazyky a záveje momentálne platí pre okresy Prešov, Košice mesto, Košice okolie, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Výstraha platí do pondelka 18.00 h. Meteorológovia tiež upozorňujú na nízke teploty počas noci. Na severnom Slovensku vydal SHMÚ výstrahu 2. stupňa od pondelka 22.00 h. do utorka (22.1.) do 8.00 h. pre okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín, Ružomberok, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Brezno, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Spišská Nová Ves.

Zdroj: shmu.sk

Teplota tu môže v noci klesnúť od mínus 20 do mínus 21 stupňov Celzia. Nízke teploty sa dajú v noci očakávať aj na území Trenčianskeho a Košického kraja a v ďalších okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja, kde platí výstraha 1. stupňa. Počas noci sa tu očakávajú teploty od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia.

Problémy na horskom priechode Zbojská

So zľadovateným snehom musia vodiči aktuálne počítať na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom na severe okresu Rimavská Sobota. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.

Zľadovatený sneh sa na uvedenom horskom priechode podľa cestárov nachádza na niektorých miestach v hrúbke do jedného centimetra. SSC zároveň upozorňuje na nutnosť použitia zimných pneumatík v tomto úseku.

Vo všetkých pohoriach hrozia lavíny

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí platí v pondelok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Podľa Antona Sedláka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby sa situácia vplyvom predchádzajúceho oteplenia a následne ochladenia všeobecne zlepšila. "Snehová pokrývka je sadnutá a s výnimkou niektorých strmých svahov všeobecne dobre spevnená," uviedol.

Hlavným lavínovým problémom na určitých svahoch ostáva vetrom previaty sneh z posledného sneženia. "Uložený je najmä na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, kde vytvoril doskový sneh rôznej tvrdosti, snehové vankúše a preveje. Uvoľnenie doskových lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení," upozornil. V pondelok ráno bolo na horách mrazivé, jasné počasie s dohľadnosťou do 80 kilometrov. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 16 do mínus 12 stupňov Celzia. Prevládalo bezvetrie alebo fúkal mierny vietor severných smerov s rýchlosťou do päť metrov za sekundu.

V hrebeňových oblastiach sú vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 - 250 centimetrov. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry), najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.