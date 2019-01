Mimoriadna situácia na severe Slovenska pretrváva: FOTO Sneh zhadzoval vrtuľník, stovky hasičov v pohotovosti

V okrese Liptovský Mikuláš je mimoriadna situácia v deviatich obciach, v okrese Dolný Kubín v siedmich, v okrese Tvrdošín v šiestich, v okrese Žilina v piatich a v okresoch Ružomberok a Martin v troch obciach, doplnil Hollý.

Zdroj: SITA/HaZZ

Sneh odstraňoval vrtuľník

Na Orave a Kysuciach zasahovalo vo štvrtok približne 200 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Hasiči prvýkrát v histórii použili vrtuľník na odstraňovanie snehu na vrcholkoch stromov v okolí obce Novoť.

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

"Pomocou tlakovej sily sa podarilo zhodiť veľké množstvo snehu zo stromov a elektrických vedení, vďaka čomu nedošlo k ich zrúteniu. Hasiči budú naďalej poskytovať pomoc v podobe odstraňovania veľkých nánosov snehu zo striech a z okolia rodinných domov a poskytovať obyvateľom zasiahnutých obcí podporu," uviedla Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

Pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na hornej Orave pomáhajú od utorka vojaci zo Žiliny a Martina. Na miesto prišiel v utorok aj minister obrany SR Peter Gajdoš, aby preveril, akú ďalšiu pomoc môžu miestnym obyvateľom ozbrojené sily poskytnúť. Profesionálni vojaci sú pripravení zasiahnuť aj v ďalších obciach a mestách v prípade, že si to situácia vyžiada.​

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

V Tatrách pozor na lavíny

Vo vyšších polohách Vysokých a Západných Tatier trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň z päťdielnej stupnice. V ostatných pohoriach je mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Situácia sa vplyvom priaznivých teplôt a včerajšieho mierneho oteplenia všeobecne zlepšila, i keď určité lavínové riziko pretrváva.

Hlavným lavínovým problémom je previaty sneh z posledného sneženia, ktorý je uložený najmä na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, kde vytvoril doskový sneh, snehové vankúše a preveje. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciach, je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný výskyt aj menších a stredných spontánnych lavín na strmých svahoch. Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.

Pod lavínou zahynul aj Michal Paulovič, legenda slovenského snowboardingu. Zdroj: FB/Horská záchranná služba/Michal Paulovič

Prichádza ochladenie

Po štvrtkovom oteplení sa začína opäť ochladzovať, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -10 do -1°C, v najvyšších polohách Vysokých Tatier bolo -14 až -9°C. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch Nízkych Tatier až prudký, severozápadný vietor s rýchlosťou do 10, resp do 17, v nárazoch v Nízkych Tatrách miestami viac ako 20 m/s. Za posledných 24 hodín pripadlo do troch centimetrov nového snehu, no počas posledného sneženia (nedeľa - streda) pripadlo 30 - 80 centimetrov snehu, ktorý bol silným severozápadným vetrom prefúkaný do záveterných, hlavne južných a juhovýchodných svahov a do pásma lesa.

Hrebene sú často vyfúkané do tvrdého snehového podkladu. Na krajoch horských hrebeňov sú vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách je do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 - 250 centimetrov. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry) najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.

Nové výstrahy meteorológov

Výstrahu prvého stupňa pred ojedinelou tvorbou poľadovice vydal Slovenský hydrometeorologický ústav na piatkové ráno pre väčšinu územia Slovenska. Varovanie sa netýka len okresov na západe.

Zdroj: SHMÚ

Zároveň na strednom a severnom Slovensku platí na noc z piatka na sobotu výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami. SHMÚ miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -17 stupňov C.​