Slováci, majte sa na pozore: VAROVANIE pred nebezpečnou kozmetikou na FOTO

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými výrobkami, a to farbami na tetovanie, výrobkom na bielenie pokožky, vlhčenými utierkami a kúrou na vyrovnávanie vlasov. Všetky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Do rýchleho výstražného systému Rapex výrobky nahlásili kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a v Estónsku.

Potenciálne nebezpečnou je farba na tetovanie s názvom Grey Wash Dark značky Intenze Product Inc. pôvodom z USA. Ide o výrobnú dávku SS250. Vo výrobku s tmavošedým pigmentom bolo zistené prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov vrátane benzo(a)pyrene. Nevhodnou je aj farba na tetovanie s názvom Pelle tiež značky Intenze Product Inc. z USA. Ide o výrobnú dávku SS227. Fľaška s oranžovým pigmentom obsahuje aromatický amín anisidine, ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.

Zdroj: TASR/ÚVZ

Farba na tetovanie s názvom Silver rovnako značky Intenze Product Inc. z USA by mohla predstavovať taktiež nebezpečenstvo. Fľaška s tmavošedým pigmentom výrobnej dávky SS239 obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov vrátane benzo(a)pyrene. Farba na tetovanie Swamp Green taktiež značky Intenze Product Inc. výrobnej dávky SS224 s krajinou pôvodu USA môže predstavovať podľa hygienikov nebezpečenstvo. Fľaška so zeleným pigmentom obsahuje aromatický amín anisidine, ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up.

Výrobok na bielenie pokožky s názvom Naturalle Multi-Action-Ex značky Makari obsahuje látku – hydrochinón. Látka je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Biela fľaška zabalená v kartónovej škatuľke má číslo výrobnej dávky #814, výrobcom je Victoria Albi SAS a krajinou jej pôvodu je Francúzsko. Vlhčené utierky pre deti s názvom Wet Cleansing wipes with Aloe Vera, 72 kusov značky Lula Baby s krajinou pôvodu Poľsko, môžu predstavovať riziko.

Zdroj: TASR/ÚVZ

Vo výrobnej dávke art nr. LULA-8215 s čiarovým kódom 5903936018215 bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa. Kúra na vyrovnávanie vlasov s názvom Amazonliss Brazilian Smoothing Treatment Acai + Cacau značky Nutree Professional s neuvedeným výrobcom a krajinou pôvodu Brazília obsahuje látku, voľný formaldehyd, ktorá nie je povolená do výrobkov na vyrovnávanie vlasov. Inhalácia látky môže viesť k poškodeniu nosohltana. Pri dermálnej expozícií môže výrobok spôsobiť iritácie pokožky a slizníc, kontaktné alergie. Biela plastová fľaša s modrými popisom má číslo výrobnej dávky L: MBK028. Kúra sa predáva spolu so šampónom a maskou na vlasy.