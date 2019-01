Meteorológovia varujú: Výstraha pred poľadovicou pre tieto regióny, pozor na kašovitý sneh

Na tvorbu poľadovice upozorňuje SHMÚ najmä na cestách v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, ale aj v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja, a to v Myjave a Novom Meste nad Váhom. Výstraha platí do stredy popoludnia do 15.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Väčšina slovenských ciest je pokrytá vrstvou čerstvého až kašovitého snehu

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do jedného až dvoch centimetrov, na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Poľana - Skalité je miestami kašovitý sneh hrúbky štyroch až piatich centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SCC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Diaľnica D1 v Prešovskom kraji, D2 na západnom Slovensku a rýchlostné cesty R2 a R4, PR3 majú povrch vozoviek mokrý. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na celom území Slovenska je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov, na cestách nižších kategórií môže byť miestami do piatich centimetrov.

Na cestách tretej triedy v lokalitách Námestovo, Trstená, Banská Štiavnica, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom a Topoľčany je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky piatich až desiatich centimetrov, v okolí Myjavy na cestách nižších kategórií nad 15 centimetrov. Na úsekoch ciest III/2183 Diviaky - Rudno a na cestách tretej triedy v okolí Turčianskych Teplíc sa miestami nachádza zľadovatený sneh.

Všetky horské priechody (HP) sú aktuálne zjazdné. Povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu, a to na HP Huty, Besník, Veľké Pole a Cukmantel. Na HP Herlianske sedlo a Skýcov je miestami čerstvý sneh. HP Soroška a Pezinská Baba majú povrch vozoviek mokrý.

Situácia na cestách Košického kraja sa upokojila

Situácia na cestách Košického kraja sa oproti uplynulým dňom výrazne zlepšila. Ako povedala Jana Bakičová z krajského dispečingu Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK), cesty sú zjazdné, prevažne mokré, prípadne s kašovitou vrstvou snehu. Zvýšiť opatrnosť odporúča v okresoch Michalovce a Trebišov.

"Prakticky takmer všetky obmedzenia, ktoré boli v noci, sú už zrušené. Týkali sa napríklad kopca Dargov, kde boli skrížené kamióny. Aktuálne je potrebné si dávať pozor najmä v okrese Michalovce, kde sa v niektorých úsekoch tvoria snehové jazyky a zvýšená obozretnosť je na mieste aj pri jazde v oblasti Trebišova, kde môže byť na vozovke utlačená vrstva snehu," spresnila s tým, že stále je potrebné prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky.

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, v noci ani v stredu doposiaľ nezasahovali pri žiadne dopravnej nehode v Košickom kraji spôsobenej počasím.

Mimoriadnu situáciu vyhlásila pre problémy so snehom aj obec Dolná Tižina

Mimoriadnu situáciu vyhlásila v stredu ráno pre problémy so snehom aj obec Dolná Tižina v okrese Žilina. V Žilinskom kraji je mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou celkom v ôsmich obciach v okresoch Žilina a Čadca. Informoval o tom v stredu ráno vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.

"V dôsledku extrémneho sneženia došlo v katastri obce Dolná Tižina k výraznému obmedzeniu prejazdnosti a zjazdnosti na miestnych komunikáciách a ceste III. triedy. Žiadame občanov, ktorí majú technické vybavenie na odpratávanie snehu, aby sa prihlásili na obecnom úrade. Taktiež žiadame o preparkovanie áut, ktoré bránia zimnej údržbe a prejazdnosti ciest," informuje obec o vyhlásení mimoriadnej situácie na svojej internetovej stránke. Mimoriadna situácia je v obciach Dolná Tižina, Terchová, Belá a Lutiše v okrese Žilina a Skalité, Čierne, Svrčinovec a Nová Bystrica v okrese Čadca.

Územie Žilinského kraja zasiahlo uplynulý týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ciest. Počet samospráv v kraji, ktoré v dôsledku snehovej kalamity vyhlásili počas minulého týždňa mimoriadnu situáciu, sa vyšplhal na 17.

S odpratávaním snehu pomôžu mestu Nitra aj väzni

Pomáhať pri odstraňovaní snehu a ľadu z chodníkov v Nitre budú pomáhať aj väzni. Mesto sa dohodlo na spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže, rokuje aj so ženskou väznicou. Radnica už v utorok 8. januára nasadila do zimnej údržby 52 aktivačných pracovníkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa starajú najmä o chodníky na frekventovaných miestach, priechodoch pre chodcov a zastávkach MHD. Už čoskoro sa k nim pridá aj desať mužov vo výkone trestu. "Okrem manuálnej pracovnej sily máme v plnom nasadení aj techniku, aktuálne je to spolu s externými dodávateľmi 19 strojov. Všetky hlavné ťahy sú momentálne zjazdné a v prácach sa, samozrejme, pokračuje," informoval Ľubomír Muzika zo Strediska mestských služieb.

Ako upozornil, mesto nezabezpečuje zimnú údržbu na štátnych cestách. "Na sociálnych sieťach sa objavujú nespokojné komentáre, podľa ktorých sú niektoré hlavné ťahy nedostatočne odhrnuté alebo posypané. Údržbu štátnych ciest na území mesta má ale na starosti Regionálna správa ciest. Sú to dôležité hlavné ťahy Štefánikova v smere od Mlynov, Trieda A. Hlinku, Dlhá, Chrenovská, Jelenecká, Cabajská, Novozámocká, Jarocká a časť Trnavskej ulice. Paradoxne za tieto komunikácie nám ľudia nadávajú najviac," vysvetlil Muzika.

Poradca pre komunikáciu mesta Henrich Varga pripustil, že na sociálnych sieťach radnica zachytila množstvo podnetov, aj mnohé oprávnene kritické komentáre. "Čo nás však nesmierne potešilo je, že v Nitre sú desiatky a stovky ľudí, ktorí si neváhali vyhrnúť rukávy a pustili sa do odpratávania snehu. Mesto už na svojej oficiálnej facebookovej stránke spustilo aj mierne odľahčenú anketu, ktorá vzdáva hold práve týmto aktívnym obyvateľom," povedal Varga.

Podľa jeho slov nielen Nitra, ale aj iné samosprávy sa najviac boria s povinnou zimnou údržbou chodníkov, ktorá im vznikla na základe nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. O tie sa po novom musia postarať ich vlastníci alebo správcovia a nie obyvatelia domov tak, ako to bolo doteraz. "Pre zvýšené nároky na zimnú údržbu zriadilo mesto špeciálny mail zima@nitra.sk. Tu môžu obyvatelia nahlasovať podnety týkajúce sa zimnej údržby. Rovnako máme aj telefonickú horúcu linku. V pracovnom čase môže verejnosť volať alebo poslať SMS na telefónne čísla 037/6550346. Mimo pracovného času môžu ľudia volať na telefónne číslo 0914/352806," dodal Varga.