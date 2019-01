Aktuálna situácia na cestách: V Bratislave sneží, hlásia kolóny, nehody aj meškanie MHD

Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Napríklad v okrese Bratislava sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom môže podľa meteorológov spadnúť osem až 15 centimetrov nového snehu. Výstraha tu platí do 14.00 h. Na Orave platí výstraha do stredy 9. januára, miestami tu môže napadnúť do 25 centimetrov snehu.

SHMÚ varuje aj pred výskytom poľadovice, najmä v okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Výstraha v týchto lokalitách platí do stredy do 15.00 h.

Takmer na celom území Slovenska, okrem pár okresov stredného a časti južného Slovenska, je v priebehu dňa vyhlásený prvý stupeň pred tvorbou snehových jazykov a závejov. "Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uvádzajú meteorológovia.

V Bratislave sneží, vodiči hlásia kolóny, nehody a problémy má aj MHD

V Bratislave momentálne husto sneží. Vodiči preto na viacerých úsekoch hlásia kolóny a nehody. Problémy má aj bratislavská MHD. Od 8.50 h nepremávajú trolejbusové linky 203, 207 a 208 cez Palisády. Tieto linky jazdia po skrátenej trase po Hodžovo námestie. MHD v meste pre počasie mešká od 10 do 20 minút. Dispečing Dopravného podniku Bratislava vyhlásil na 12. h celomestský zásah na čistenie obratísk, tratí, vozovní a zastávok MHD, ktoré má v správe.

Zelená vlna RTVS hlási dopravné nehody na nábreží za bývalým PKO smerom do Karlovej Vsi, na Tomášikovej pri Kuchajde, na Staromestskej v smere na Most SNP i na kruhovom objazde pri nákupnom centre smerom do Lamača. Kolóny sa tvoria v Bratislave na diaľnici D1 za Zlatými pieskami smerom na Prístavný most, vodiči sa v nich môžu zdržať až 40 minút. Vodiči si asi 20 minút počkajú v kolóne aj na Slovnaftskej smerom do centra.

Stella centrum hlási kolóny na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. V hlavnom meste sa vodiči do 15 minút zdržia aj na Račianskej, na D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom. Taktiež aj z bratislavských Vajnôr v smere do centra mesta, v Dunajskej Lužnej do Rovinky a Bratislavy, či v Moste pri Bratislave, Ivanke pri Dunaji i Bernolákove v smere do Bratislavy.

Od západu už prichádza husté sneženie, ktoré začína výrazne komplikovať dopravu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Postupne sa podľa meteorológov rozfúkava aj vietor, ktorý bude vytvárať snehové jazyky a záveje. "Dopravná situácia bude v utorok v západnej polovici Slovenska veľmi zlá, na cestách treba byť veľmi opatrný," odporúča SHMÚ.

Bratislavské letisko funguje bez problémov

Bratislavské letisko funguje napriek sneženiu bez problémov. Potvrdila to jeho hovorkyňa Veronika Ševčíková. "Všetky lety sú vybavované včas podľa letového poriadku bez výraznejších meškaní," uviedla Ševčíková.

Aktuálna situácia na cestách

Na cestách v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Poprad, Kežmarok a Levoča sa miestami vytvárajú snehové jazyky. Vodiči by si mali dať pozor aj na nárazový vietor, najmä na obchvate Trstenej, v oblasti Suchej Hory a na horskom priechode Huty, dôsledkom čoho sa vytvárajú snehové jazyky. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Dnešné ráno - Krížna, Karadžičova, Bratislava Zdroj: Tip čitateľa/Igor

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na úseku D1 Hlohovec - Piešťany, R1 Nitra-západ - Beladice a R3 Trstená - Tvrdošín je miestami na vozovke čerstvý až kašovitý sneh do jedného centimetra.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na značnej časti západného Slovenska a v hornatejších častiach stredného a východného Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií do päť centimetrov. Na úsekoch ciest III. triedy v okresoch Námestovo a Tvrdošín je na vozovke utlačený sneh do desiatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky tri centimetre je na cestách II/567 Nižná Jablonka - Snina, II/531 v okrese Revúca a na cestách III. tried v okrese Turčianske Teplice a v oblasti Nitrianskeho Rudna.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do hrúbky troch centimetrov. Na horskom priechode Huty a Klenov do piatich centimetrov a na horskom priechode Herlianske Sedlo je čerstvý sneh do hrúbky desiatich centimetrov. Na horskom priechode Zbojská je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Horské priechody Makov, Branisko, Besník, Šturec, Donovaly, Pezinská Baba, Soroška, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Látky-Prašivá, Šútovce, Vyšehrad a Chorepa majú povrch vozoviek suchý až mokrý.

Pre záveje je uzatvorená cesta III/3061 Štrba - Šuňava. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu a na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. tried v obvode Stakčín sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony.

Sneženie zatiaľ neovplyvnilo situáciu na železničných tratiach

Sneženie zatiaľ neovplyvnilo situáciu na železničných tratiach, hlásené nie je nič výraznejšie. Potvrdila to hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková. Sneženie komplikuje najmä dopravu v hlavnom meste. Vodiči preto na viacerých úsekoch hlásia kolóny a nehody. Problémy má aj bratislavská MHD. Od 8.50 h nepremávajú trolejbusové linky 203, 207 a 208 cez Palisády. Tieto linky jazdia po skrátenej trase po Hodžovo námestie. Problém má aj trolejbusová doprava na Kramároch. MHD v meste pre počasie mešká od 10 do 20 minút.

V Žilinskom kraji zostáva mimoriadna situácia v siedmich obciach

V Žilinskom kraji klesol počet obcí so snehovou kalamitou na sedem. Mimoriadnu situáciu odvolalo sedem obcí z okresu Námestovo – Rabčice, Novoť, Sihelné, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Oravská Lesná a Mútne. Informoval o tom v utorok ráno vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý. Doplnil, že mimoriadna situácia trvá v Terchovej, Belej a Lutišiach v okrese Žilina a v Skalitom, Čiernom, Svrčinovci a Novej Bystrici v okrese Čadca.

Územie Žilinského kraja zasiahlo uplynulý týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ciest. Počet samospráv v kraji, ktoré v dôsledku snehovej kalamity vyhlásili počas minulého týždňa mimoriadnu situáciu, sa vyšplhal na 17.