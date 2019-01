FOTO Počasie trápi Slovákov na cestách aj dnes: Bratislavu čaká veľká snehová nádielka

"Pre silné sneženie a vietor je uzatvorená cesta III/3061 Štrba - Šuňava. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu a na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvode Stakčín sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony," informujú cestári.

Uzatvorené sú tiež cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ). Uzávera platí pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané. Celú zimnú sezónu sú tiež pre vozidlá nad 10 metrov uzatvorené horské priechody Fačkov, Veľké Pole, Šútovce (cesta III/1774). Horský priechod Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 tony.

Niektoré úseky sú neprejazdné

Úsek cesty Čerhov - Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa v okrese Trebišov je od pondelkového rána ťažko prejazdný až neprejazdný, dôvodom je súvislá tvorba snehových závejov. Dotknuté obce sú prístupné z iných strán. Ako potvrdila investično-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) Zuzana Fejesová, zjazdnosť ciest Košického kraja je okrem okolia Trebišova bez väčších komplikácií.

"Dvíhajúci sa vietor v noci ešte zosilnel. Medzi Malou a Veľkou Tŕňou je úsek, na ktorý už vietor navial toľko snehu, že sa tadiaľ dá prejsť naozaj len veľmi ťažko. Ide o spojku medzi uvedenými obcami," povedala. Podľa jej ďalších slov je situácia západne od Košíc pokojnejšia, problémy smerom na Moldavu nad Bodvou neeviduje. V kraji sú počasím najviac postihnuté cesty v okrese Trebišov. "Očakávame, že vietor ustane popoludní. V noci by sa to malo ešte zlepšiť, a vtedy dočistíme a sprejazdníme neprejazdné úseky vozovky - ak sa nám to nepodarí cez deň. Zajtra však očakávame opäť mierne sneženie spojené so silným vetrom," dodala Fejesová.

Bratislava sa musí pripraviť na takmer 8 centimetrov snehu

V Bratislave môže do utorkového (8.1) poludnia napadnúť päť až osem centimetrov nového snehu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V utorok a v stredu (9. 1.) má snežiť aj v ďalších okresoch západného a stredného Slovenska. Vo väčšine z nich meteorológovia očakávajú 20 až 22 centimetrov nového snehu.

V utorok tiež vodičov potrápia snehové jazyky a záveje. Výstraha platí od 6. do 14. hodiny pre celé územie s výnimkou južnej časti stredného Slovenska. Meteorológovia tiež varujú pred nízkymi teplotami na strednom a východnom Slovensku. V noci z utorka na stredu tam teplota môže klesnúť na mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia.

Pod Tatrami sa situácia upokojuje

Dopravná situácia sa v podtatranskom regióne v noci upokojila, cestári však majú naďalej veľa práce, najmä s dočisťovaním a rozširovaním vozoviek. Potvrdil to riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla s tým, že všetky cesty v regióne sú momentálne zjazdné, uzavretý ostáva úsek medzi Štrbou a Šuňavou.

„Počas víkendu bola najkomplikovanejšia situácia v Kežmarskom okrese, najmä medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou, medzi Kežmarkom a Malým Slavkovom, Kežmarkom a Stráňami pod Tatrami, tiež v úseku Slovenská Ves - Výborná – Lendak,“ konkretizoval Barilla. Problémy spôsoboval silný vietor sprevádzaný snežením aj v okolí Spišskej Belej či Starej Ľubovne a na horských priechodoch Magura či Pusté Pole.

„Vzhľadom na upokojenie počasia nasadzujeme techniku na sprejazdnenie cesty medzi Štrbou a Šuňavou, kde sa vytvorila dvoj- až trojmetrová vrstva snehu. Čaká nás tam dosť veľa práce a okrem frézy tam bude pracovať aj ďalšia technika, pretože sprejazdňovanie bude veľmi komplikované, náročné a zdĺhavé,“ doplnil Barilla. Z tohto dôvodu podľa neho zatiaľ nie je jasné, či sa v pondelok cestu podarí uviesť opäť do prevádzky. Okrem toho budú cestári rozširovať ďalšie úseky ciest, ktoré boli najviac zafúkané a isté opravy si vyžiada aj technika, ktorá bola neustále v teréne.

Aj napriek veľmi zlým poveternostným až extrémnym podmienkam podľa Barillu pod Tatrami situáciu zvládli bez vyhlásenia mimoriadneho stavu na cestách a v štandardnom režime. Šéf podtatranských cestárov odhaduje, že za uplynulých päť dní prepluhovali v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok viac ako 17.000 kilometrov ciest, cez 6000 kilometrov ciest posypali kamenivom a ďalších zhruba 6000 kilometrov upravili soľou. Mechanizmy boli v teréne neustále a aj vďaka tomu sa podarilo udržať všetky cesty až na jeden úsek zjazdné.

„Počasie nám dalo naozaj zabrať, ale naši cestári sú na to zvyknutí, pracovali neustále, striedali sa v 12-hodinových zmenách a pomaly sa ani nezastavili. Musím naozaj oceniť všetkých vodičov a dispečerov v našej oblasti za ich nezlomnosť a vytrvalosť, ktorú vynakladali na zabezpečenie zjazdnosti ciest pre všetkých motoristov,“ uzavrel Barilla.

V Ždiari pravdepodobne odvolajú mimoriadnu situáciu

Mimoriadnu situáciu v podtatranskej obci Ždiar v okrese Poprad v pondelok pravdepodobne odvolajú. Potvrdil to starosta Pavol Bekeš a dodal, že v oblasti už prestalo snežiť, takže stihli sprejazdniť takmer všetky miestne cesty. „Ostáva nám ešte prístupová cesta z obce smerom do lyžiarskeho strediska Strednica a aj tú by sme chceli počas dňa sprejazdniť. Potom začneme odpratávať sneh zo všetkých obecných budov, z materskej aj základnej školy, polície, hasičskej zbrojnice i zdravotného strediska,“ priblížil práce starosta. Dodal, že zároveň budú odhŕňať sneh z parkovísk, autobusových zastávok, ďalších miestnych komunikácií a rozširovať vozovku.

Bekeš verí, že v najbližších dňoch už nebude tak výdatne snežiť, pretože sa v obci vytvorili vysoké mantinely a sneh už nie je pomaly kam odpratávať. „Trošku sa nám to uvoľnilo, pretože odišli turisti a už nám nezmätkujú na cestách s autami, takže sa môžeme naplno venovať práci,“ dodal s tým, že práve návštevníci spôsobovali pri odpratávaní snehu najväčšie problémy, keďže svoje autá nechávali zaparkované na miestnych komunikáciách.

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Ždiari 3. januára z dôvodu veľkej snehovej nádielky. Počas noci zo stredy (2. 1.) na štvrtok tam napadlo pol metra snehu a ten pribúdal aj v nasledujúcich dňoch. „Musím povedať, že sme to zvládli, naši ľudia sú na to zvyknutí a všetci robili, čo mohli. Kto mal aký mechanizmus, tak ho poskytol, obec sa zomkla a môžem len pochváliť všetkých občanov, že k tomu pristúpili naozaj zodpovedne,“ uzavrel Bekeš.