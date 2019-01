Počasie komplikuje Slovákom život: Aktuálna situácia na cestách, na týchto úsekoch silno sneží

Na úsekoch diaľnice D1 Červeník - Ilava, Dubná Skala - Turany, Ivachnová - Važec, D3 Svrčinovec - Skalité a úsekoch rýchlostných ciest R1 Nitra - Tekovské Nemce, R2 obchvat Bánovce nad Bebravou, R3 obchvat Horná Štubňa, Sedliacka Dubová - Široká, Trstená - Tvrdošín a R4 obchvat Svidník je na vozovke čerstvý až utlačený sneh 1-2 cm, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-5 cm. Na cestách III. triedy v obvode Námestovo je na vozovke utlačený sneh hrúbky 5-10 cm. Miestami zľadovatený sneh hrúbky 1 cm sa vyskytuje na vozovke cesty II/531 v okrese Revúca a na cestách III. tried v obvode Hnúšťa.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky 1 - 3 cm, na HP Makov, Huty a Herlianske Sedlo do 4-5 cm. HP Chorepa, Ďurďošík, Dargov, Soroška, Branisko a Klenov majú povrch vozoviek suchý až mokrý.

Horský priechod Donovaly je z dôvodu hustého sneženia uzatvorený pre nákladnú dopravu nad 10 m dĺžky. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 100 m v lokalitách Malacky, Závod, Lozorno, Žarnovica, Voznica, Skalité, Svrčinovec, Turany a Vrútky. Snehové jazyky a záveje sa vytvárajú na cestách I/18 Východná - Važec, II/584 Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec, III/2347 Huty - Veľké Borové, lll/2355 Bobrovník, III/2337 Závažná Poruba a III/2321 Bobrovec-Škorupovo a na cestách v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa.

Pre silné sneženie a vietor je uzatvorená cesta III/3061 Štrba - Šuňava. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetku dopravu. Na ceste II/558 Stakčín - Ulič sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 10 m celkovej dĺžky. Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t. Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.

Výstraha SHMÚ

S výnimkou južných okresov Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, poľadovicou a snehovými jazykmi a závejmi. Podľa meteorológov výstraha pred poľadovicou platí od soboty 18:00 do nedele do 09:00, snehové jazyky a záveje hrozia oddnes od 12:00 do nedele do 18:00 a vietor na horách prvého stupňa potrvá od dnešného dňa 18:00 do nedele do 20:00.

Výskyt poľadovice, snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. „Na hrebeňoch Tatier a v Nízkych Tatrách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h). Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

V Tatrách pozor na lavíny

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí dnes veľké lavínové nebezpečenstvo, t.j. 4. stupeň lavínového nebezpečenstva z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V týchto pohoriach je uvoľnenie lavín pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení, predpokladá sa výskyt aj veľkých spontánnych lavín, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

V ostatných pohoriach Slovenska platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t.j. 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín je tu možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch! Počas poslednej periódy sneženia napadlo do 100 cm nového prachového snehu. Stále pretrvávajúci vietor ho transportuje na závetrené strany južných, juhovýchodných a východných orientácií svahov, a to najmä v najvyšších polohách. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Dnes ráno prevláda na horách oblačné počasie so slabým snežením. Ranné teploty sú -13°C v najvyšších polohách po -7 °C na podhorí. Fúkal severozápadný až západný vietor o sile 10-15 m/s (36-54 km/h), v nárazoch aj 20 m/s (72 km/h). Posledná perióda sneženia, ktorá prišla od severozápadu priniesla bohaté snehové zrážky, ktoré sa vplyvom vetra ukladali najmä v žľaboch južných, juhovýchodných a východných orientácií.

Táto perióda však hlavne vo Vysokých a Západných Tatrách priniesla 100 cm nového prachového snehu, ktorý je rozložený prakticky vo všetkých expozíciách, často s veľmi slabým podkladom. Pohyb v týchto pohoriach je mimoriadne obtiažny aj na lyžiach či snežniciach, bez nich je prakticky nemožný. Na hrebeňoch hôr najvyšších polôh sa vytvárajú snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 100 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 120 - 200 cm.