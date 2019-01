Mimoriadna situácia: Husté sneženie komplikuje dopravu, Slovensko bičuje silný vietor

Situáciu podľa neho nezľahčujú ani odstavené autá turistov, ktorí prišli do oblasti lyžovať. Tie vytvárajú barikády na obecných cestách, ktoré sa preto nedajú upraviť. „Upchala sa nám aj hlavná cesta cez obec smerom na Poľsko, sú tu dokonca aj odstavené kamióny, ktoré tu nemajú čo robiť, autá sa šmýkajú, komplikuje nám to aj zásobovanie,“ doplnil starosta. Vyzval všetkých obyvateľov, aby pomohli turistom tieto autá odstrániť, to sa čiastočne podarilo nadránom. "Zostáva nám ešte asi kilometer cesty sprejazdniť, ale momentálne si s tým nevieme dať rady. Je tu množstvo snehu, je to schodné, ale cesta sa zužuje, pretože už nemáme kde tie masy odhŕňať, čo nám veľmi komplikuje život. Preto sme aj vyhlásili mimoriadnu situáciu,“ zdôvodnil Bekeš. Problémy sú podľa neho v rámci celej obce, najvážnejšia situácia je však v odľahlejších častiach.

V oblasti platí výstraha 2. stupňa pred snežením a silným vetrom aj na štvrtok, takže mimoriadna situácia v Ždiari potrvá, až kým sa počasie neupokojí. „Pre tých turistov, ktorí u nás teraz sú, je to určite zážitok, pretože tu panuje naozaj pravé zimné počasie. Pre nás to jednoduché nie je, ale to je život na horách,“ konštatoval starosta. Zo snehovej nádielky sa tešia aj v miestnych lyžiarskych strediskách. „Odhadujem, že od stredy napadlo aj pol metra snehu, takže nám to vyhovuje. Čím viac snehu, tým lepšie zjazdovky,“ dodal šéf strediska Ždiar - Strednica Marián Bekeš.

Zjazdnosť ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem úsekov D1 Dubná skala - Martin - Turany, D1 Ivachnová - Štrba, D1 Matejovce - Jánovce, D3 Svrčinovec - Poľana - Skalité, úseku R3 Trstená - Tvrdošín, R3 Sedliacka Dubová - Široká a R3 obchvat Hornej Štubne, kde je na vozovkách vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek západného a južnej časti stredného a východného Slovenska je prevažne suchý až mokrý. Na severe stredného a východného Slovenska vozovky sú prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až päť centimetrov. V okolí Námestova, Trstenej, Popradu a Starej Ľubovne je na vozovkách sneh hrúbky päť až desať centimetrov.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, na HP Huty a Makov hrúbky štyri až päť a na HP Podspády je čerstvý sneh hrúbky päť až desať centimetrov. HP Ďurďošík, Dargov, Havran, Pezinská Baba, Látky-Prašivá, Soroška, Biela Hora, Skýcov a Chorepa majú povrch vozoviek vlhký až mokrý.

Horský priechod Donovaly na ceste I/59 je pre husté sneženie uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Zo strany Banskej Bystrice je uzavretý horský priechod Šturec na ceste I/14 pre vozidlá nad 10 metrov. V okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sa na cestách pre silný vietor a sneženie vytvárajú snehové jazyky a záveje. Na ceste I/18 medzi Východnou a Važcom, na ceste I/72 na HP Čertovici, na ceste II/529 a na HP Besník sa vytvárajú snehové jazyky.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Pre silné sneženie a vietor je uzatvorená cesta č. III/3061 Štrba - Šuňava. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 100 m v lokalitách Turany, Horelica, Svrčinovec, Šibenik, Brodno, Vrútky, Skalité, Pastierske, Čierne-Polesie, Spišský Hrhov, Čadca, Štrba, Tatranská Štrba a do 200 m je dohľadnosť v lokalitách Námestovo, Šturec, Donovaly. Cesta II/584 úsek Srdiečko - Bystrá je prejazdná so snehovými reťazami. Pre vozidlá nad desať metrov sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t. Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.

Zdroj: thinksktock.com

Horská záchranná služba neodporúča pre počasie aktivity v horách

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí, aby vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zvážili všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom prostredí. Šéf HZS Jozef Janiga uviedol, že počas uplynulých dní a najmä v noci zo stredy (2.1.) na štvrtok napadlo v horách množstvo snehu a najmä v polohách nad 1500 metrov nad morom prevláda silný vietor. Ten môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu.

"Vo Vysokých a Západných Tatrách upozorňujeme najmä na zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda 3. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Je výnimočné tým, že je veľmi lokálne. Na záveterných svahoch sú veľmi nestabilné snehové útvary, ktoré aj pri malom zaťažení môžu spôsobiť pád lavíny, obzvlášť na strmých svahoch," zdôraznil Janiga. V prípade, že sa ľudia do vyšších polôh vyberú, mali by byť podľa neho veľmi obozretní a nemali by zabudnúť na lavínový výstroj a výzbroj.

Zdroj: FB/Horská záchranná služba

Nový vetrom previaty sneh sa viaže najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. Vo Veľkej a Malej Fatre i v Nízkych Tatrách bolo mierne lavínové nebezpečenstvo, jeho tendencia je však vplyvom sneženia a silného vetra stúpajúca a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

"Treba sa pripraviť aj na to, že teploty sa vo vysokohorskom prostredí pohybujú miestami až okolo mínus 20 stupňov Celzia, pričom vplyvom tohto vetra pocitová teplota môže byť ešte výrazne nižšia. Okrem toho chodníky veľmi rýchlo zafúkava, čiže pri zníženej viditeľnosti je veľmi ľahké stratiť orientáciu a v tomto počasí stratiť sa v horách, môže mať naozaj fatálne následky," konštatoval šéf HZS. Vzhľadom na prognózu počasia a podmienky v teréne preto horskí záchranári túry do vysokohorského prostredia neodporúčajú, ľudia by sa mali pohybovať skôr v intravilánoch a nižších polohách.